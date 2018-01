Las empresas de Internet y las denominadas Over the Top o proveedoras de contenido (OTT), cuya característica esencial es que brindan sus servicios a través de Internet, pero no requieren de infraestructura o espectro y no están sujetas al marco regulatorio de los operadores, se oponen a la discriminación del tráfico y al cobro diferenciado pues, según ellos, el pago de los usuarios por el acceso ya remunera todos los costos de los operadores.