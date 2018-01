“Lo del proyecto del tren rápido del Valle Central que se llama Tren Rápido de Pasajeros, no es un plagio, él (en referencia a Castro) desde un inicio, no de ahora, desde hace tres meses o cuatro meses, que él viene impulsando eso, siempre le ha adjudicado los créditos al Incofer y ha dicho que es el único proyecto económicamente o financieramente viable, entonces el tema no es nuevo, esto es de hace meses”, respondió el equipo de comunicación del PIN mediante un audio de WhatsApp enviado a este medio la tarde del 9 de enero.