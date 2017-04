Ni Centroamérica es el destino favorito de los ticos, ni Costa Rica el de los centroamericanos.

Ni Centroamérica es el destino favorito de los costarricenses, ni Costa Rica es el destino favorito de los centroamericanos.

Datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) confirman que a nivel regional, solo Panamá sobresale como el país con mayor afluencia de visitantes ticos en su territorio.

Para el 2014 – año con la información más reciente de parte de Sieca– la movilización de costarricenses en la región apenas y representó un 9% del total de movimientos intrarregionales.

Como destino de centroamericanos, Costa Rica tampoco muestra números en ebullición. Es más, de acuerdo con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el porcentaje de visitantes regionales que ingresaron al país en 2016, como parte del total de llegadas internacionales, confirmó una baja sostenida desde el 2012.

Para el ICT tales comportamientos no son de extrañar, en ninguna de las vías.

Desde el lado de Costa Rica, la cultura del viajero tico se impone, pues se trata de un perfil en busca de mercados de mayor tamaño y más lejanos.

Por otra parte, una conectividad históricamente limitada entre los países centroamericanos, donde los altos costos invitan a mirar más allá de la región, ha sido la piedra en el zapato en lo que atracción de visitantes, locales e internacionales, se trata.

Sin embargo, en este punto, el despegue, aunque tardío, de aerolíneas de bajo costo en América Central, de la mano de líneas aéreas como Volaris o Wingo, permiten vislumbrar un mayor dinamismo para la región en el mediano plazo.

Por su parte, campañas regionales como Descubre Centroamérica, emitida por la Autoridad de Turismo de Panamá y la empresa Avianca, y hasta el lanzamiento de una marca regional (“Centoamérica tan pequeña, tan grande” también de Avianca) quedan en la memoria de esfuerzos conjuntos que han buscado consolidar a la región tanto en el mercado local como internacional pero que no han causado los efectos deseados.

Así, será de la mano de esfuerzos individuales y de cuánto le quieran apostar los gobiernos y las empresas a la región, que las cifras florezcan para los centroamericanos.

Sí a la región, pero...

El ministro de Turismo de Costa Rica, Mauricio Ventura, lo explica en el caso de Costa Rica: “No es que Centroamérica no nos interese, nosotros no le decimos que no a ningún mercado, pero en orden de prioridades vamos a canalizar los esfuerzos hacia los mercados que más turistas generen y donde tengamos una cantidad mayor de mejores prospectos”.

Bajo esa definición, el mercado europeo se enlista como uno de los prioritarios para el país. Por ejemplo, mientras que el visitante europeo que ingresa por el aeropuerto Juan Santamaría registra una estadía que ronda las 18 noches y un gasto medio de $1.737, un centroamericano no supera las siete noches ni los $1.050 de gasto.

Para el 2016, el país registró el ingreso de 434.884 europeos por todas las vías de ingreso, para un crecimiento del 10,6% si se compara con el año anterior.

Según las autoridades, el efecto de la atracción de líneas aéreas al pasar de un vuelo directo a España por Iberia, a tres vuelos directos adicionales, Reino Unido (British Airways), Francia (Air France) y Alemania (Condor), se refleja en los crecimientos de ese mercado específico.

Mejores números

Justamente, esa llegada de líneas aéreas, el crecimiento de frecuencias y la creación de nuevas rutas, ha sido el pecado regional.

“Moverse dentro de Centroamérica por aire ha sido históricamente muy caro, puede valer casi igual que venir de Europa y estonces hay una desproporcionalidad clarísima”, continuó el jerarca de turismo.

En el mediano plazo se espera ese panorama se revierta. La entrada en operación de líneas aéreas de bajo costo en la región pareciera estar despegando a favor de los viajeros, quienes podrían dinamizar el flujo de las personas entre la región.

Además, la presión que este tipo de aerolíneas ejerce sobre las compañías comerciales tradicionales, se materializa en el costo de los pasajes, beneficiando una vez al consumidor final y a la dinámica interna de los mercados.

Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Panamá, ahora están en la oferta de estas aerolíneas.

Una firma como Volaris destaca como una de las empresas que han elegido a la región para operar. Desde noviembre del 2016 conecta San José con Ciudad de Guatemala, y más recientemente vuela a San Salvador, El Salvador y Managua, Nicaragua.

Para esta última ruta, por ejemplo, se pueden adquirir boletos saliendo de San José a una tarifa que rige a partir de los $64,99, por una vía y con impuestos incluidos. En el pasado, los costos de un tiquete, por vía, podían ascender hasta los $250.