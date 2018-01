Yo estoy de acuerdo, el tema de que una persona jurídica tenga religión, pues es algo que no entiendo, yo no tengo ningún problema en ese sentido y creo que no es asunto de gran debate, yo soy una persona que cree en Dios firmemente, pero que sé que porque se diga que un Estado tiene tal religión no va a hacer que los individuos se comporten distinto.