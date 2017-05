Mercado de seguros tendrá un nuevo modelo de supervisión

A partir de este año, las aseguradoras será supervisadas de una forma muy distinta de la actual: en lugar de probar que tienen buenos números y suficiente capital, tendrán que demostrar que saben gestionar los riesgos.

El pasado 9 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (Conassif) dio luz verde a que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) aplique la supervisión basada en riesgos.

Esto significa que el esquema ahora hará un balance entre el capital de la empresa y también su gestión.

La Sugese trabaja en este cambio desde hace cinco años, y la meta era precisamente aplicarlo este 2017.

Tomás Soley, superintendente de Seguros, conversó con EF sobre los cambios que traerá el nuevo esquema y los planes que se traza la Sugese.

¿Cómo inició el proceso para aplicar este nuevo modelo?

Cuando se discutió la Ley Reguladora del Mercado de Seguros , se incorporó el artículo 30, que condensa la filosofía de la Supervisión Basada en Riesgos (SBR). Le da mucha amplitud al Consejo de Supervisión para definir un modelo de evaluación y los parámetros de alerta temprana de los temas de riesgo.

“Cuando arrancamos en la Superintendencia (2012), uno de los focos y el objetivo estratégico de supervisión siempre fue buscar un modelo de supervisión que incentive el buen gobierno de la gestión de riesgo de las entidades”.

¿Cómo se desarrolló?

El proyecto ha sido desarrollar la metodología, pasar por seis pilotos (entre 6 aseguradoras de las 13 que participan en el mercado), que representan más del 90% de las primas del mercado.

“La aprobación del Conassif lo que hace es darle un punto de arranque y falta la publicación de La Gaceta para que comencemos con esto en modo operativo”.

¿Qué busca SBR?

Número uno, no todo es capital y utilidades, sino que se da relevancia a la gestión de riesgos. Segundo, poner adelante quién es el responsable de la entidad; no es el supervisor sino la junta directiva y la alta gerencia.

¿Qué cambia con SBR?

La supervisión, antes de SBR, se concentraba en la parte financiera y contable, un modelo de solvencia muy cuantitativo que se olvidaba de la gestión. El gran cambio o el paradigma es que se balancea el capital y la gestión.

“El proyecto de la Sugese tenía varias aristas. Lo que se planteó hace cinco años era un portafolio de proyectos donde estaba toda la parte de solvencia, la infraestructura de la información y finalmente el modelo.

“El portafolio busca robustecer los seis principios de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS, por sus siglas en inglés): gobierno corporativo, gestión de riesgos y controles internos, revisión y presentación de informes al supervisor, medidas preventivas y correctivas, gestión de riesgo empresarial para efectos de solvencia y adecuación de capital.

“El modelo evalúa la gestión de las aseguradoras según las actividades significativas de la operación (aquellas líneas de negocio, reaseguros o procesos que si fallan, afectan a la compañía).

“En cada una de esas actividades, se evalúa cuál es el riesgo neto, que incluye información financiera, así como la gestión de riesgos en las tres líneas de defensa de gobierno corporativo: parte operativa, seguimiento actuarial y financiero, y auditoría interna.

“Se evalúa a la junta directiva, el seguimiento que dan a sus políticas, indicadores y monitoreo de riesgo. Al final, se toma una conclusión de si es más o menos riesgoso según parámetros.

“Teniendo esta evaluación, vemos cómo está el capital”.

¿Cómo cambia la regulación en el tema de solvencia de capital?

Las medidas de actuación que estaban a nivel de solvencia, se enfocaban en el tema de capital según el cumplimiento del Índice de Solvencia de Capital (ISC).

“Ahora, las medidas de actuación tienen un revés diferente, en donde se le da mucha importancia también a la gestión.

“Hoy, la compañía cumple con 1,3 para arriba y, si tiene menos, tiene 40 días para sumar capital. No hay más que decir.

“Ahora, entra el principio de riesgo empresarial para efectos de solvencia, en donde la entidad hace una autoevaluación de su solvencia, no como hoy de, si cumplió o no con el 1,3, sino de cómo proyectivamente está preparada para estar de aquí a un año o 18 meses en una posición de solvencia suficiente para los riesgos que tiene su empresa.

“Una mala gestión, no es compensada por más capital. Siempre he dicho que el capital se hace humo, si está mal gestionado. Mucho capital soporta pero no mejora la calificación ”.

¿Cuáles son las nuevas normas?

El año pasado, en noviembre, se aprobó el Reglamento de Gobierno Corporativo, que era una pieza fundamental en esto porque hace como el primer gran cambio, en tanto transita de un modelo muy prescriptivo, muy de checklist , a algo más de principios.

“Ese reglamento es complementado con dos reglamentos aprobados la semana pasada (hace dos semanas). Primero, el Reglamento sobre los Sistemas de Gestión de Riesgos y Control Interno, que lo que hace es aterrizar más los conceptos del reglamento de gobierno corporativo al mercado asegurador. El otro es el es el Marco Integrado de Supervisión de Seguros, que es la metodología y la filosofía sobre la cual la superintendencia va a hacer la supervisión”.

¿Cómo se irá aplicando SBR?

Será un proceso gradual. Algunas aseguradoras tienen prácticas mejores que otras; algunas tienen las que vienen desde su casa matriz, pero en general todas tienen que irse acomodando. Hay algunas en las que las prácticas no son tan buenas o tan explícitas, entonces ahí hay un tema de gradualidad.

“El reglamento de gestión de riesgos entra la misma fecha que el de gobierno corporativo, el 7 de junio, pero no es que a esa fecha todas las entidades deben cumplir con eso. No es un tema de que el reglamento es de cumplimiento, son buenas prácticas de convencimiento”.

¿Qué deben revelar las entidades a la Sugese?

Tienen que hacer como mínimo una evaluación anual, me parece, donde tienen que hacer sus ejercicios de simulación, de proyección de capital, de siniestros, para ver esas posiciones de solvencia a futuro. Si van a hacer un negocio grande, deberían de hacer el análisis. La Sugese puede visitarlos con cierta periodicidad y según su nivel de riesgo.

¿Qué sigue en la agenda de regulación de Sugese?

Tenemos que terminar el proceso del reglamento de riesgo catastrófico. Sacamos una nueva consulta donde estamos cambiando los parámetros para calcular la pérdida máxima probable.

Luego, está casi lista una normativa de cómo contratar, en solvencia, un seguro de caución.

Otro tema que está también en fila, son los seguros inclusivos. Ya tenemos un primer borrador.