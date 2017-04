Richard Branson: Consejos para superar las barreras como emprendedor joven

Pregunta:Soy una mujer de 26 años, y pienso que los clientes potenciales ni siquiera me permitirán ofrecerles mis servicios debido a mi edad o, quizá, a mi acento. Es desalentador y desmoralizante. ¿Siempre es tan difícil cuando uno es joven? ¿Algún consejo que me pueda dar sobre cómo abrirme camino con los potenciales clientes? Marta Redmill, Reino Unido

Lamento escuchar sobre los problemas que enfrentas. Nunca deja de frustrarme cuando las personas vacilan en dar una oportunidad a los emprendedores jóvenes.

En mi experiencia, los emprendedores jóvenes a menudo son las personas más dinámicas y creativas en los negocios, principalmente porque no han tenido ocasión de adquirir malos hábitos o rutinas.

Yo tenía 15 años cuando empecé mi primer negocio, la revista Student , y todos los que trabajaban conmigo también eran adolescentes. Realmente creíamos en nuestra idea, pero las personas mayores dudaban de nosotros. Así que, para acceder a las oportunidades que necesitamos, tuvimos que mentir un poquito. Lo cierto es que era estresante estar de pie en la caseta telefónica del patio de mi escuela y prometer a un anunciante que una celebridad definitivamente había aceptado una entrevista, luego llamar a la celebridad en cuestión para decirle que teníamos suficientes anunciantes para pagar la publicación. Pero, ¡al final, funcionó!

Yo no necesariamente recomendaría hacer eso ahora, pero si la gente duda de tus habilidades, tienes que mostrarte lo más confiada posible. Hay grados de “fingirlo hasta que lo hagas”.

He desempeñado muchos papeles en mi vida empresarial y he utilizado diferentes técnicas para ganarme a los clientes al principio. En Student , fui el gerente de publicidad, redactor, editor, gerente de finanzas, publirrelacionista y periodista; todo dependía de con quién estuviera hablando. Mientras uno pone su carrera en marcha, necesita ser versátil. (Incluso hoy, cuando me preguntan si puedo hacer algo, a menudo digo “sí”; y luego aprendo cómo hacerlo).

Una táctica común que emplean algunas empresas emergentes es establecer direcciones de correo electrónico para insinuar que la compañía tiene muchos departamentos. Crean, por ejemplo, las cuentas marketing@tuempresa.com , ven tas@tuempresa.com , etc., aun cuando solo una o dos personas estén realizando las cosas. Esto da la impresión de que tu negocio es un poco más grande y está más establecido. Es un poco atrevido, pero en ocasiones tienes que ser audaz, especialmente si sientes que la gente no cree en ti.

Tras celebrar recientemente el Día Internacional de la Mujer en todo el Virgin Group –y leer todas las historias inspiradoras que conlleva–, es evidente que este es el momento en que las emprendedoras deben tomar el escenario. Desafortunadamente, como mujer joven, probablemente aún encontrarás prejuicios. Mi consejo es que busques a los mentores correctos. Emprendedores más experimentados realmente pueden ayudar cuando estás empezando; pueden ofrecerte conocimientos y apoyo para ayudarte a forjar tu confianza. También es importante encontrar tu “tribu”. Por ello me refiero a una comunidad de emprendedores que pudieran estar en una posición similar a la tuya, y quienes te permitirán intercambiar ideas y te ofrecerán apoyo. Puedes encontrar una tribu buscando en grupos de redes sociales en Internet, o a través de eventos locales de relacionamiento y encuentro.

Empezar tu carrera puede ser una actividad solitaria, especialmente cuando sientes que todo el mundo está en tu contra, pero relacionarte y encontrar otras personas en terrenos similares, o en etapas similares, puede ofrecerte un verdadero impulso.

Finalmente, sin embargo, es necesario desarrollar una piel gruesa cuando empiezas. Yo he escuchado la palabra “no” incontables veces en mi trayectoria empresarial, especialmente al principio. Necesitas seguir fastidiando a la gente (a menos que te digan que pares, por supuesto). Sé creativa también. ¿Cómo pueden llamar mejor su atención?

Actualmente, me conocen como el Dr. Sí, pero no siempre escucho “sí” en respuesta a mis muchas ideas de negocios. Pero un negocio exitoso finalmente empieza con un “sí”, aun cuando tengas que escuchar “no” miles de veces antes que eso. Aprendí esa lección en esa cabina telefónica que mencioné antes, poniendo una moneda tras otra en la ranura, a sabiendas de que si solo seguíamos creyendo en nuestra idea y en nosotros mismos escucharíamos ese “sí” eventualmente. Tuve razón, y confío en que tú también, si te dedicas lo suficiente. ¡Buena suerte!

Lo que se necesita

Si clientes potenciales titubean en darte una oportunidad, mantén estas cosas en mente.

Muéstrate lo más confiado posible: Hay ocasiones en que realmente tienes que “fingirlo hasta que lo haces”.

Sé versátil: Cuando empiezas, necesitarás desempeñar muchos papeles y aprender diferentes habilidades.

Busca mentores: Los emprendedores que han estado en tus zapatos serán una valiosa fuente de apoyo.

Desarrolla una piel gruesa: Probablemente vas a escuchar “no” muchas veces. Cree en tu idea y sé persistente, y eventualmente obtendrás un “sí”.

© 2017 The New York Times Syndicate