Richard Branson: ¿Quiere una empresa exitosa? Olvide el ‘yo’ y trabaje en el ‘nosotros’

El éxito en los negocios tiene todo que ver con las personas. Tu equipo es tu mayor ventaja competitiva, sin importar tu giro comercial, y por eso es tan importante que los líderes de las empresas cuiden a su gente.

La capacidad de motivar e inspirar es una habilidad crucial que todos los líderes de hoy deberían luchar por lograr: debes ser muy eficaz al halagar al personal y sacar lo mejor de cada uno de sus miembros. Tal como yo lo veo, los empleados son como flores: si los riegas y les das suficiente sol, florecen. Si halagas a las personas y les das oportunidades, florecen.

También buscamos motivar a los miembros del personal y mantenerlos involucrados de manera constante, proporcionándoles oficinas bien diseñadas y respetuosas con el ambiente, que ofrezcan mucha luz natural, dándoles tareas estimulantes para trabajar y garantizando un buen cuidado de su salud y bienestar. Sabemos que un empleado feliz y saludable es exitoso, y un empleado exitoso crea una empresa exitosa.

Aún más importante que lo anterior es que los líderes de las empresas deben saber escuchar. Tu oficina en el piso más alto puede ofrecerte una vista espectacular, pero si no sales de ella regularmente, no tendrás un entendimiento adecuado de lo que sucede en tu compañía.

Un buen líder debe ser visible, accesible y tratable. Debe salir, escuchar a las personas, tomar nota de lo que le dicen y ayudar a impulsar soluciones que calmen cualquier ansiedad que pueda surgir.

Desde el principio, nuestro equipo en Virgin ha puesto énfasis en “nosotros” en lugar de “yo”. Nuestras empresas están enfocadas en romper con las barreras que pueden inhibir o sofocar los esfuerzos colaborativos que conducen a la innovación.

También creemos que la innovación no debe estar reservada a los llamados creativos o líderes con títulos importantes, sino que es para todos. Tendemos a valorar las opiniones e ideas de todos, y hemos descubierto que los empleados que trabajan directamente con clientes o que manejan nuestros productos o servicios de primera mano a menudo están en mejores condiciones para sugerir mejoras y hallar soluciones a los problemas.

Nos aseguramos de dar a todo nuestro personal una sensación real de autonomía. Los animamos a aprovechar el horario flexible de manera que puedan manejar con eficacia un equilibrio entre su vida y su trabajo.

Identificamos a nuestros colaboradores estrella destacando a embajadores de marca en nuestros boletines internos y festejando los logros de miembros individuales de los equipos.

Dicho de manera simple: está en manos de quienes están a cargo empoderar a los empleados en vez de controlarlos.

Empoderar a los empleados no solo es clave para atraer a personas maravillosas, sino también para retenerlas. Si los empleados sienten que no se escuchan sus ideas, o que su voz no cuenta, es más probable que se vayan a otro lado.

Los patrones a menudo desprecian este hecho, y se excusan diciendo que los trabajadores que se fueron simplemente no eran los adecuados para el puesto. En mi opinión, esta es una forma de pensar poco proactiva.

Los ejecutivos que dan espacios a su personal para expresar sus ideas no solo le dan a este un sentido de propósito, sino que también le dan a su compañía más probabilidades de tener éxito. Es una situación en la que todos ganan.

Así que cuando me preguntan qué busco en los líderes de Virgin, mi respuesta es simple: lo que más valoramos es su capacidad de mostrar diligencia e interés genuino en sus equipos.

Queremos que nuestras empresas sean exitosas, y sabemos que cuando los líderes cuidan a sus empleados estos cuidarán de nuestras empresas.

Quién es Branson

Richard Branson es fundador de Virgin Group y compañías como Virgin Atlantic, Virgin America, Virgin Mobile y Virgin Active. Tiene un blog en www.virgin.com/richard-branson/blog. Se le puede seguir en Twitter en twitter.com/richardbranson. Para conocer más de Virgin Group, visite: www.virgin.com