Burger King invirtió $2,5 millones en ocho puntos de venta desde su reapertura

Han pasado nueve meses desde que Burger King retomó sus operaciones en el país tras un cierre estrepitoso en octubre del 2015.

En ese entonces EF dio a conocer que la falta de liquidez, las grandes deudas acumuladas de anteriores dueños, los malos cálculos, el impago de los costos del uso de la marca por la parte costarricense y el hecho de que Burger King Corporation fuera, al mismo tiempo, inversionista en un join venture (creado para estabilizar la mala situación financiera de la operación) y dueño de la franquicia, fueron algunas de las razones que originaron el cese.

LEA:La historia no contada del cierre de Burger King

Para Mario Jiménez, actual gerente general de Burger King Costa Rica, ya no queda rastro de lo que se vivió y lo respalda con cifras. Como por ejemplo, que en los últimos nueve meses el nuevo franquiciado de la marca, Corporación JV de Centroamérica, ha invertido $2,5 millones en la apertura de ocho puntos de venta.

Aunado a esto la nueva administración mantendría el ritmo de crecimiento con la inauguración de entre dos o cuatro locales en lo que resta del 2017 y prevé incrementar aún más la cantidad de productos de su menú.

Todo esto con el fin de alcanzar lo más pronto posible el añorado primer lugar en la lista de restaurantes de comida rápida de Costa Rica. Así lo dio a conocer a EF, el gerente de la empresa en la inauguración del establecimiento ubicado en el centro de Tibás, ayer 22 de febrero.

¿Cuánto han invertido desde el reinicio de operaciones?

Estamos hablando por cerca de $2,5 millones.

¿Cuántos locales están operando?

Realmente hemos ido con pasos seguros, tratando de abrir en ciertos lugares que la gente nos ha ido pidiendo. Nos debemos a la marca, nos debemos a los clientes y creo que hemos hecho un buen trabajo.

"El primer restaurante lo abrimos en mayo y ya llevamos ocho aperturas. Tenemos restaurantes en Parque de la Paz, EPA Tibás, Novacentro, Liberia, Tibás, Plaza América, Multiplaza y Terrazas de Lindora".

"Hay muchos puntos que se están negociando, entre ellos, algunos puntos antiguos pero estamos en una negociación. No serían todos los que teníamos".

¿Cuáles serán sus inversiones en el futuro?

Estaremos abriendo muy pronto una tienda en el centro de San José, por el Teatro Nacional, que estará en unos dos meses y tal vez abramos unas dos o tres más que estamos negociando en puntos dentro del área metropolitana.

¿Cuántos colaboradores tienen actualmente? ¿Cuántos de esos trabajaron anteriormente para la marca?

Tenemos cerca de 300 colaboradores. La marca estuvo 16 meses sin estar en el país, muchos de los que estaban antes ya tenían trabajo, muchos renunciaron a esos trabajos y nos tocaron la puerta, por lo que creo que tenemos una base de un 40% de personas que regresaron.

Durante estos nueve meses, ¿Cuál ha sido el principal reto?

Creo que era cambiar la imagen que se tenía de la marca, reconquistar a la gente que creció con la marca y conquistar a quienes no conocían.

"Existía una expectativa de qué traía Burger King; entonces les trajimos restaurantes de excelente calidad, restauranes modernos, gente ultra entrenada buscando un mejor servicio, restaurantes con wifi y con servicios rápidos. La respuesta de los clientes ha sido fabulosa pero eso hace que ahora si venga el reto más difícil, seguir satisfaciendo a esa gente que ya nos conoció".

¿Cómo planean afrontar ese reto?

Lógicamente todavía hay cosas en las que tenemos que ir creciendo a nivel de satisfacción del cliente, podemos hablar prematuramente pero pueden venir retos como ampliar las horas del restaurante, meternos en desayunos, en servicio express, ir creciendo en otras modalidades a través de otras variedades de productos. Siempre de la mano con lo que el consumidor quiere.

"Las empresas anteriormente se acostumbraban a decir este es mi producto y tiene que comprármelo, eso ya cambio, ahora es, qué quiere la gente para yo dárselo y eso ha sido parte de lo que nosotros hemos querido hacer en estos nueve meses".

"Hemos tratado de innovar y vamos a seguir innovado, eso que lo tengan por seguro. A nivel de menu, le empezamos a dar más empuje al Wooper Tejano, que creo que es la hamburguesa preferida por todos los ticos, pero también sacamos un producto que es con una carne más grande que es la XT, donde también la tenemos XT Tejano, sacamos productos como los chicken fingers, Nuggets y ensaladas".

¿Considera que el mercado de comida rápida está saturado?

Creo que si vemos el mercado de zapaterías está saturado, si vemos el mercado de automóviles diría que está saturado, creo que en un país como Costa Rica en donde ha cambiado mucho en los últimos 25 años todo estaría saturado. Por esto cada uno debe marcar la diferencia, qué hago diferente o qué le entrego diferente al cliente para ganar.

¿Piensan meterse a una guerra de precios?

Yo no creo que una guerra de precios haga la diferencia en si voy a ir o no a un lugar. Prefiero que mis clientes digan que van a Burger King y que por lo que pagan se sienten satisfechos a que paguen una hamburguesa porque tenía hambre pero no era lo que querían.

"Lógicamente tenemos un menú económico, tenemos hamburguesas de ¢690, está la rodeo, la quesoburguesa o las papas. Tenemos precios pero no me enfoco tanto en eso".

LEA:Burger King regresó a Costa Rica y abrirá 10 locales en 12 meses

¿Lo que están haciendo les alcanzara para colocarse entre los tres restaurantes favoritos de los costarricenses?

Tenemos nueve meses y tenemos resultados muy grandes, los comentarios son súper positivos. Creo que pronto estaremos donde queremos estar, en el primer lugar.