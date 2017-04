Negocio de cerveza artesanal avanza hacia la suscripción y entrega a domicilio

EL SIX SE ENCARGA DE VENDER PRODUCTOS VARIADOS Y EXCLUSIVOS

El Six incluye dos cervezas por marca.

Una idea que nació de dos aficionados a la cerveza artesanal hará que los consumidores puedan adquirir mensualmente seis cervezas de diferentes tipos en sus hogares u oficinas.

Se trata de un modelo de suscription box en el que se envían productos de microcervecerías nacionales a los usuarios, para que las degusten de forma exclusiva.

"El Six envía a suscriptores seis cervezas artesanales de distintos productores que generalmente son cervezas nuevas o exclusivas, por lo que todos los meses el consumidor adquiere productos que no va a encontrar en el mercado", afirma Juan Carlos Chaves, cofundador de El Six.

A través de una suscripción en linea, los usuarios eligen el lugar de entrega y por medio de Paypal, hacen el pago. Mensualmente, recibirán 6 de los 150 tipos diferentes de cervezas artesanales de las 40 microcervecerías que existen actualmente en el país. El costo mensual de suscripción es de $29,99

Además de las cervezas, la caja incluye descuentos en productos o servicios en los distintos establecimientos cerveceros del país y otros comercios afiliados.

"En Costa Rica hay muy buena calidad de cerveza artesanal, y a través de El Six los consumidores pueden experimentar nuevas mezclas y sabores", agregó Chaves, quien aseguró que en estos primeros meses le apuestan a la degustación aleatoria de los productos, sin embargo, la idea es poder ir poco a poco personalizando las cajas para cada uno e los consumidores.

La caja de setiembre, por ejemplo, incluyó dos "Rubias", una Golden Ale de la cervecería La Selva, dos "O -" de tipo Red Ale de la cervecería herediana Media Calle y dos "Malvadas", las Golden Ale de la cervecería La Malvada.

Entre las cervecerías que ofrecen sus productos por medio de esta caja están Arboleda, Sin Corbata, Gracia, Beer Factory, Cadejo, La Cofradía, TreintayCinco, Beéche, Bora Brewing Co, Uno Cero Uno, Primate y El Oso.

Además, existen otras cervecerías cuya distribución exclusiva está a cargo de El Six, como Primate y Corcovado (producidas en Heredia); Cevecería Manada de Coyote y Cervecería La Malvada (producidas en San Ramón) y Cervecería Media Calle de Heredia y Perica Ligera (de Cartago).

Sin embargo, Chaves asegura que el negocio de las suscripciones en línea en Costa Rica representa un reto. “Tenemos dos paradigmas que romper: la compra en línea y el modelo de suscripción”.

Este plan es parte de la tendencia de diversificación del mercado de cerveza artesanal.

Muchas microcervecerías y empresas asociadas a estos productos han optado por descubrir nuevas formas de llegar a sus mercados meta e incluso, abrir sus propios restaurantes y pubs. Para esto, El Six se encuentra presente en redes, festivales y eventos para lograr acercarse al consumidor de cerveza artesanal nacional.

A través elsixclub.compodrá encontrar la información de suscripción.