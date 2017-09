Toys R Us se declara en bancarrota justo antes de navidades

Virginia.— La enorme cadena de tiendas de juguetes Toys 'R' Us se declaró en protección de acreedores debido a bancarrota justo antes de la temporada de compras navideñas, pero aun así aclaró que sus locales estarán abiertos los próximos meses.

La empresa cargaba con una deuda de $5.000 millones y estaba sufriendo bajo la intensa competencia de los vendedores online. Dijo que la medida busca iniciar negociaciones con sus acreedores para reestructurar la deuda, y enfatizó que todas sus tiendas a nivel mundial estarán abiertas, trabajando con sus suplidores y vendiendo mercancía.

Pedir protección crediticia "nos dará mayor flexibilidad financiera a fin de poder invertir en nuestro negocio... y fortalecer nuestra competitividad en un mercado de cambios vertiginosos a nivel mundial", dijo en el anuncio el director de la compañía Dave Brandon.

La decisión surge en un momento crítico para las empresas minoristas, justo antes de la época de compras navideñas que suele ser fundamental para los resultados financieros de una empresa.

La compañía sin embargo enfatizó que "tenemos un enorme surtido y estamos preparados para la temporada festiva, y estamos emocionados por todos los eventos que hemos organizado al interior de nuestras tiendas" .

Esta es una época difícil para todas las tiendas minoristas. Por lo menos 18 otras empresas han caído en quiebra desde comienzos de año, incluyendo la zapatería Payless Shoe Source, la vendedora de ropa para niños Gymboree Corp y la fabricante de jeans True Religion.

La tendencia se debe a que cada vez más gente compra productos por internet y no en tiendas.

"Toys R Us no tenía otra opción que tratar de reestructurarse y posicionarse mejor", dijo Neil Saunders, director de GlobalData Retail. Sin embargo, añadió, " aun si resuelve todos sus problemas de deuda, Toys R Us seguirá teniendo descomunales desafíos que tendrá que enfrentar".

Toys 'R' Us, una potencia en el sector juguetero en las décadas de 1980 y 1990, empezó a perder terreno ante tiendas como Walmart y Target y más tarde, frente a Amazon.

GlobalData Retail estima que en el 2016 un 13,7% de las compras de juguetes se hicieron en línea, comparado con 6,5% hace cinco años.