Reflexiones sobre Cambio al Reglamento Cambiario

El pasado 22 de diciembre, fuimos notificados de un nuevo acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central en donde se modifica el artículo 4 del Reglamento para las Operaciones Cambiarias de Contado.

Resumen del Acuerdo

Específicamente se modifica la posición propia autorizada en divisas (PPAD) para los intermediarios cambiarios, para que en adelante:

Mantener al final de cada día hábil una PPAD que se ubique entre 0 y el 100% del patrimonio total de la entidad, expresado en dólares. Anteriormente, esta posición podría variar libremente entre el menos 100% y el 100%. El promedio mensual de la PPAD como proporción del patrimonio total expresado en dólares debe ser igual al promedio mensual del activo en moneda extranjera como proporción del activo total expresado en dólares. Los intermediarios tendrán un margen de tolerancia de un punto porcentual respecto a este objetivo.

Además, se agrega un transitorio 5 a dicho Reglamento, en donde para realizar estos ajustes se debe proceder de la siguiente forma:

Cada intermediario cambiario debe enviar al Banco Central, a más tardar el 31 de marzo del 2017, su estrategia particular para alcanzar a lo sumo el 31 de diciembre del 2018, la igualdad indicada en el punto b anterior. La programación debe ser mensual indicando el nivel de proporción de su patrimonio en dólares y autorizada por la Gerencia del Banco Central A partir del 22 de diciembre del 2016, el control de la PPAD se realizará con base en el promedio mensual de la razón de PPAD al patrimonio total expresado en dólares, valor que deberá ubicarse en la relación resultante para el 30 de noviembre del 2016 con un margen de tolerancia de más, menos 0,25%. Si existen incumplimientos a estos límites, se establecerán sanciones de dos a quince días hábiles de poder participar en el mercado cambiario Además, una vez autorizado por el Banco Central el plan de ajuste de cada intermediario cambiario, estos tendrán un margen de tolerancia mensual de hasta un punto porcentual en su PPAD. Los incumplimientos serán sancionados de la misma forma que en el punto iii anterior. Las compras-ventas de divisas mayores a $ 500 mi diarios que requieran los intermediarios para cumplir con la estrategia aprobada por el Banco Central, deberán ser atendidos mediante negociaciones directas con el esta entidad, al tipo de cambio promedio ponderado de MONEX de la fecha de la transacción

Justificación del Acuerdo

De los considerandos del acuerdo, es posible concluir que al Banco Central le preocupa el poder de modificación en el tipo de cambio que tienen los intermediarios cambiarios en el agregado y perder control sobre la supuesta flotación administrada.

Efectivamente, el Reglamento permite una modificación máxima diaria de la PPAD de un más menos 4% del patrimonio. Esto a nivel agregado, según el Central, supera en casi 15 veces el valor medio diario de negociación en el MONEX.

Sin embargo, es poco viable que todos los intermediarios al mismo tiempo tomen una decisión unánime de volcar su PPAD en dicho máximo.

Según el cuadro # 1, realmente el poder significativo lo tienen 6 intermediarios.

Este riesgo siempre ha existido, incluso en lo personal, en varios foros le sugería al Banco Central regresar, al límite máximo anterior que era de un 1%, con lo cual, se minimiza el poder individual de estas 6 entidades.

Sin embargo, y para sorpresa del medio, el Central agrega adicionalmente que si bien la PPAD ha ejercido una función estabilizadora en el mercado cambiario, esta situación le genera ciertas sospechas desde finales del 2015.

Y es aquí, donde viene la mayor justificación de la medida tomada por el Central. Literalmente dicen que tiene evidencia que, en algunas fechas puntuales del 2016, hubo presiones en el MONEX explicadas por cambios en la PPAD de algunos intermediarios ( no dice cuáles ) que los lleva a concluir que con el Reglamento actual, éstos hayan estado utilizando la variación diaria en su posición propia para inducir a una devaluación del colón, que les permita aumentar sus ganancias cambiarias y de esa forma, sin haber aportado patrimonio adicional, mejorar su posición patrimonial o lo que técnicamente se conoce como la suficiencia patrimonial ( grado máximo de apalancamiento o endeudamiento permitido )

Este es el meollo del asunto, que lleva al Central a inmunizar este indicador ante modificaciones en el tipo de cambio, por medio de igualar el porcentaje del patrimonio en dólares a la relación del activo en $ al activo total.

En otras palabras, como una forma de seguir teniendo un mayor control sobre la fijación del tipo de cambio quieren excluir del mismo, la demanda u oferta de divisas que surgen de las decisiones individuales de cada intermediario respecto a sus políticas de cobertura cambiaria de sus patrimonios.

Implicaciones del Acuerdo

Evidentemente, una medida como esta, implica movimientos significativos de compra-venta de dólares que tendrán que hacerse en los próximos 24 meses para alcanzar la relación de igualdad requerida por el Central y una fuerte injerencia de éste ente en las decisiones de gestión de riesgo microeconómicas de las entidades financieras.

El cuadro # 2 muestra la relación existente entre activos en dólares respecto al activo total y del patrimonio en dólares al patrimonio total al 30 de noviembre del 2016, según elaboración propia con base en datos de SUGEF.

Sin embargo, debe hacerse la observación que estas posiciones no están siendo ajustadas por la posición neta de divisas que tengan algunos de estos intermediarios por operaciones con derivados cambiarios. Es más, el acuerdo indicado no hace ninguna observación sobre el tratamiento de este tema, cosa que obviamente debe aclararse pues no es correcto medir la PPAD sin tomar en cuenta la cobertura de derivados.

Se observa que los movimientos relativos son variados y significativos en algunos casos, por ejemplo, cambios en las posiciones patrimoniales en dólares desde un 61% en Cathay, hasta una variación negativa o vuelco de posición en el caso de BAC de un -33%.