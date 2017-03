No sea una pyme ‘Cenicienta’, atraiga clientes enfocándose en los detalles

Más consejos para alcanzar a su público -Atrás quedaron los mensajes homogéneos, donde un solo anuncio funcionaba para todos. Sea más específico en cuanto al público que quiere llegar y el mensaje que quiere enviar. No generalice. -Evite los mensajes publicitarios directos de “mi producto es genial”, donde incluso se apela a una figura reconocida ─un actor, un modelo, un cantante─ quien intenta convencer a las personas de la supremacía del producto o servicio. “La gente no se lo traga, se ríe, hace memes”, dice Enrique Gómez. -Recurra a la mercadotecnia de contenidos, a darle información al consumidor que sea útil, que solucione determinado problema. Por ejemplo, si usted vende diversas carnes en su propio negocio o en un supermercado, puede crear un menú con siete recetas de la semana con ideas ‘deliciosas y económicas’ para cocinar. Esto puede resultar provechoso para su cliente y es muy diferente de decir que su carne es la mejor del mundo. Otro ejemplo: si vende agua, puede incluir en la etiqueta información que le diga al comprador cuánta agua requiere consumir si participa en determinada actividad física. Esto es mucho más útil que solo indicar ─sin prueba alguna─ que su producto es lo máximo del mercado. -Sea transparente al comunicarse con su cliente, no esconda lo que pueda parecer incómodo y ‘feo’. El cliente agradece la sinceridad. -Apele a las emociones al llegar a su segmento, para crear un mayor impacto. -Utilice promociones ajustadas a una fecha, momento o situación específica, las cuales ─más que provocar una compra─ entretengan a su cliente o lo hagan pasar un momento especial. Una promoción irresistible es atractiva, tiene que divertir y tiene que hacer sentir al cliente que no hay suficientes (que se pueden acabar). -Tener clientes es un romance: llegue a él por medios digitales (como el correo electrónico, las redes sociales), pero no olvide cultivar la parte presencial. -Cree comunidades cerradas con beneficios para aquellos clientes que realizan compras. Por ejemplo, Gómez le otorga recursos a quienes han comprado uno de sus libros: hace Facebook Live (videos en vivo) en los que ofrece consejos y una vez al mes hace un seminario web gratuito para ellos. Fuente: Enrique Gómez, experto en mercadeo y ventas.