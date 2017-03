Empresas inclusivas hacia las personas con discapacidad que pueden motivar a su pyme

¿Quiere ser una pyme inclusiva? Estos son algunos consejos -Derribe barreras en su actitud o modo de pensar que le impiden ver el valor de contratar a población con discapacidad. Una vez que estas son eliminadas, ya dio el primer paso y es posible realizar cualquier avance. -Tenga claro el motivo por el cual quiere contratar a personas con discapacidad para que el proceso de selección sea más ordenado y que esto le permita contratar a los trabajadores más idóneos, que aporten a la productividad de su empresa. “Porque si yo no lo tengo claro, puedo terminar contratando a alguien por una simple acción de filantropía o caridad y tal vez no es la persona que mejor le va a aportar a mi negocio. Como pyme el tema de recurso humano es crítico porque (generalmente) tienen poquita gente”, advirtió Erika Linares, directora de la Dimensión Social de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). -Revise que su proceso interno de selección de personal y de inducción sea apto para las personas con discapacidad. Si no es así, haga los ajustes necesarios para que no haya obstáculos para el ingreso de esta población. -Una vez que contrata a la persona, revise que las condiciones internas de su pyme sean ideales para que esta se mantenga en la empresa y tenga incluso la posibilidad de ascender de puesto. Asesórese técnicamente con organizaciones como Fundameco, Yo puedo, ¿y vos? y otras que le puedan guiar. Igualmente, verifique que su infraestructura sea adecuada para esta población o haga las modificaciones requeridas. En algunos casos los ajustes son sencillos, como mejorar la señalización. En otros casos, se requerirá del apoyo de un intérprete o una mayor inversión. -Si quiere apoyar a la población con discapacidad de otra forma que no sea precisamente contratándola, puede identificar a alguna empresa que emplee a personas con discapacidad y utilizarla como proveedor. Indirectamente estaría apoyando a este sector. -Evalúe si en la comunidad en la que opera su empresa hay organizaciones que reúnen a personas con discapacidad a las que pueda apoyar con voluntariado. -Ofrezca un servicio al cliente inclusivo. Por ejemplo, puede capacitar a sus empleados en Lesco para que estén preparados si en algún momento llega una persona sorda. También pueden ser educados para que sepan cómo atender correctamente a una persona en silla de ruedas, con discapacidad visual, o cognitiva, o de otro tipo. Fuente: Erika Linares, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, 2017.