Facebook lanza programa 'Ella Aprende, Ella Emprende' en Costa Rica

Recomendaciones para usar los medios digitales -Antes de escoger qué red social utilizará, es importante conocer a su público meta y determinar qué redes emplean mayormente. De lo contrario, puede que invierta tiempo en generar contenido para redes que no son del agrado de su segmento de mercado. Concéntrese en al menos dos redes sociales y emita información de manera constante. Además, responda las inquietudes que sus seguidores planteen por estos medios. -Defina quién administrará sus redes sociales y establezca un presupuesto que incluya el pago a esta persona (si lo hace de forma remunerada) y para efectuar publicidad digital. Recuerde que sus publicaciones tendrán mayores posibilidades de ser vistas si invierte en publicidad. Los montos que puede invertir no deben ser exorbitantes, existen planes de bajo costo. -Si utiliza Facebook, aproveche para ofrecer información de interés a su público, brinde consejos, comparta ideas. Recuerde que el estar subiendo promociones no siempre es bien recibido por el público. Recurra a imágenes atractivas, videos con historias y contenido que le permita a su público interactuar. -Si usa Instagram, procure que sus imágenes sean de buena calidad y atractivas, que provoquen que quien las vea desee adquirir su producto o vivir la experiencia que ofrece. -Si utiliza Snapchat, aproveche para mostrar videos de sus nuevos productos o colecciones, de eventos que realice y de dar consejos concretos y de interés para sus seguidores. -Si emplea Twitter, comparta noticias ligadas a asuntos de su giro comercial y aproveche el uso de hashtags o etiquetas cuando proceda. -Desarrolle un sitio web con información relevante sobre su negocio que haga alusión a qué hace, que brinde información de contacto, que se actualice constantemente, que se adapte a los dispositivos móviles, que cargue rápido, que tenga un buen diseño gráfico y que sea seguro, entre otros atributos. Fuente:Manual Pyme sobre medios digitales de EF (2016) y archivo EF.