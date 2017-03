¿Quiere incorporar el voluntariado en su pyme? Siga estos consejos

Aproveche cuatro seminarios web gratuitos sobre voluntariado corporativo El Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial (Clave), integrado por varias empresas, ofrecerá cuatro seminarios web para las pymes que quieran establecer un programa de voluntariado en su negocio. No tienen ningún costo. Estas son las cuatro fechas fijadas para las capacitaciones y los temas que se abordarán: El 29 de marzo ─a las 10:30 a.m.─ se hablará sobre las estrategias y políticas de voluntariado y cómo envolver a la alta dirección de la empresa en el programa de voluntariado. Esta charla está a cargo de la Fundación Telefónica y de The Walt Disney Company Latin America. El 19 de abril, también a las 10:30 a.m., se enseñará sobre la organización general de un programa de voluntariado. Esta sesión será impartida por BAC-Credomatic. El 18 de mayo, desde las 9:30 a.m., se detallarán diversos aspectos de la gestión del voluntariado. Lo impartirá Itaú Unibanco y Banco General. El 28 de junio ─a partir de las 10:30 a.m.─ se abordará el tema de la comunicación para la movilización. Estará a cargo de la empresa Directv. Las personas que participen los cuatro días recibirán un certificado. Para inscribirse en las charlas puede ingresar a este enlace.