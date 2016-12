Startup crea medicamentos con extractos de plantas como el jengibre

Jean Carlo González Guevara es un joven farmacéutico de Guácimo, quien fundó la startup Jeca Pharma, cuyo fin es utilizar plantas medicinales u hongos para el desarrollo de diversos medicamentos.

Como parte de su proyecto de tesis en la Universidad Latina –de la que se graduó en agosto del año pasado– desarrolló un gel que posee un extracto de jengibre que ayuda a curar quemaduras, heridas y ulceras, el cual se denomina JenGel.

Posteriormente, se dio cuenta que el jengibre podía servir como materia prima para crear otros medicamentos. Por ejemplo, para combatir infecciones vaginales causadas por el hongo candida albicans, que puede generar picazón y un flujo vaginal blanco.

Este hongo habita de forma natural en la vagina, explicó el profesional, pero puede crecer y generar problemas durante la menstruación o cuando no se cambian constantemente los protectores que se utilizan diariamente, por citar algunos ejemplos.

Por ello, González está desarrollando unos óvulos vaginales –que tienen jengibre– para tratar dichas infecciones, que estarían dirigidos especialmente a mujeres mayores de edad, entre 18 y 50 años, aproximadamente. El producto ya tiene nombre: se denomina JenVag.

"En una farmacia de una comunidad rural (en Guácimo, Limón, en la que laboraba), me sorprendió la cantidad de mujeres que llegan a consultar por infecciones vaginales producidas por ese hongo. Entonces, vi que era un nicho de mercado que no está abarcado... Hay medicamentos químicos, pero no hay nada de manera natural", contó González.

Por ahora, sus productos no se venden en el mercado, pues primero debe obtener las patentes de sus creaciones, así como realizar ciertas pruebas y gestionar los permisos requeridos para posteriormente comercializarlos.

LEA TAMBIÉN: Estas son las siete startups ganadoras de Yo Emprendedor

¿Por qué recurrió al jengibre? ¿Qué tiene de especial esta planta?

Según González, su uso se debe a sus propiedades antibacteriales y antifúngicas, es decir, este es capaz de inhibir el crecimiento tanto de bacterias como de hongos.

Trabajador, estudiante y emprendedor

El proceso de investigación que tuvo que llevar a cabo este joven significó un arduo trabajo y para ello debió apoyarse en laboratorios de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

González también estudia ingeniería industrial en la UACA y actualmente trabaja en una farmacia en Jiménez de Guápiles.

El emprendedor está construyendo un laboratorio en Guácimo con el objetivo de seguir realizando investigaciones con plantas medicinales y producir así más fármacos con propiedades naturales.

"Yo no quiero desarrollar productos naturales de macrobiótica, sino medicamentos a base de plantas... Pienso vender en farmacias, dirigidas a profesionales de la salud", subrayó el farmacéutico de 23 años.

Agregó que el tener su propia startup es un sueño que se está volviendo realidad.

"Muchas personas me dijieron que era imposible crear una industria farmacéutica, pero soy una persona muy terca y por esa actitud he luchado por demostrar que con perseverancia se puede lograr lo que sea", expresó.

Su próximo proyecto de investigación es encontrar un tratamiento eficaz para el vitiligo.

En noviembre de este año, González recibió el Premio Rodolfo Jiménez Borbón a la Actitud Emprendedora, de la competencia de negocios Yo Emprendedor.

Emmanuel Gutiérrez, director del concurso, dijo que González fue merecedor del reconocimiento debido a que no ha desistido ante las limitaciones que ha tenido, aparte de que, con pocos recursos, inició un proyecto farmacéutico de alto potencial de crecimiento.

"Cumplió el objetivo de ser el participante con la actitud más perseverante ante los obstáculos y fracasos que conlleva el camino del emprendimiento", manifestó el director.

Además, dijo Gutiérrez, mostró un profundo interés de convertir a su emprendimiento en un motor de cambios positivos a nivel social y económico dentro de la provincia de Limón.

A raíz de este galardón, el emprendedor obtuvo una beca en el Programa de Alta Gerencia del INCAE que tiene un valor de $13.500 (es patrocinado por Florida Bebidas), así como apoyo contable y financiero para su startup.