2. Sea pertinente: Los materiales genéricos que no son muy relevantes. Usted debe tener disponible la información correcta para que los clientes puedan desarrollar aún más su interés en su producto o servicio.Al escribir el contenido, hay que asegurarse que será útil para el cliente. En las campañas de correo electrónico o de redes sociales, por ejemplo, no se extralimite, no sea agresivo hasta convertirse en "no deseado" o spam.