¿Qué son las empresas B y cómo puede su pyme convertirse en una?

Las empresas B son aquellas cuya preocupación va más allá de su desempeño económico, pues se proponen solucionar problemas sociales y ambientales.

Se habla de que tienen un triple impacto: social, económico y ambiental.

La letra B viene de la palabra en inglés benefit, que significa beneficio.

Un ejemplo a nivel mundial es la empresa Toms, que además de vender zapatos, anteojos y otros productos, provee de calzado a los niños necesitados.

Además. esta firma trabaja en otras causas como abastecer de agua potable a quienes no pueden acceder a ella o ayudar a las personas que tienen algún problema en su vista.

El negocio nació con ese objetivo social en mente.

Ernesto Moreno, presidente de la organización Empresas B para América Central, explicó que estas compañías, sin importar su tamaño, trabajan por un propósito claro.

Moreno agregó que hoy los consumidores están más interesados en comprarle a estas empresas que a otras, pues reconocen su valor social.

Él instó a las pymes, especialmente a las que quieren convertirse en grandes empresas a adoptar este modelo.

Aseguró que con este modelo encontrarán una guía para mantenerse fieles a sus principios, colaborar con otros, atraer a inversionistas con valores similares y acceder a un amplio mercado de clientes que tiene una conciencia social.

Además, recalcó que es más fácil hacer las cosas bien desde el inicio, cuando se es pequeño, arrancar con un modelo sostenible y no necesariamente "al final del camino" o cuando se es muy grande.

Su pyme puede identificar algunos temas sociales y ambientales que le apasionen, generar una estrategia para trabajar en ellos y comprometerse a hacerlo.

Inclusive puede buscar certificarse como una empresa B.

Pymes galardonadas

Recientemente, las pymes Bodhi Surf y Editorial Pucci fueron galardonadas con el premio “B Corp best for the world” (mejores empresas B para el mundo), que entrega la organización no gubernamental B Lab.

Dentro de los criterios de evaluación que se utilizaron para entregar el galardón están su gobernanza, modelo de negocios, el impacto en el medioambiente y sus políticas y prácticas con sus trabajadores y comunidades.

Bodhi Surf es un centro de hospedaje y una academia donde las personas pueden vacacionar y tener la oportunidad de aprender y practicar yoga y surf.

Se localiza en Bahía Ballena, Puntarenas, y fue fundada por Travis Bays. Se procura ofrecerle una experiencia distinta al turista.

Los visitantes tienen la oportunidad de desconectarse de la tecnología y vivir de una forma más sustentable, aparte de interactuar con la comunidad.

Un 2% de los ingresos de la pyme se destinan a apoyar a la localidad en la que se ubican y tienen un programa para reducir el impacto en el ecosistema marino.

La pyme familiar Editorial Pucci se dedica a publicar libros de fotografía de la naturaleza de Costa Rica.

Uno de los más conocidos es Costa Rica Aérea, que retrata diferentes zonas del país desde aeronaves.

Los fotógrafos que lideran este negocio son Juan José Pucci y sus hijos Giancarlo y Sergio.

La empresa tiene más de 15 años de existencia y su enfoque es educativo, pues promueve un contacto con la naturaleza.

Todo el papel con el que publican sus libros y calendarios es certificado por la organización Forest Stewardship Council.

Esto garantiza que proviene de plantaciones de manejo forestal y no de un bosque protegido.

La pyme también gestiona de forma responsable los desechos y apoya a Fundación Árboles Mágicos, dedicada a la conservación de los árboles y que es encabezada por ellos mismos.