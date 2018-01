- Hay algunos termómetros para medir la temperatura del cuerpo humano que van de cero a 100, pero realmente nos interesa el rango de 35 a 40 para saber si la persona tiene o no tiene calentura. Muchas personas quieren calibrar todo el termómetro pero eso no es recomendable porque el intervalo de uso es apenas de 35 a 40 y en metrología se cobra la calibración por cada punto. Entonces si calibro de 0 a 100, por ejemplo, y me cobran $1 por cada punto que calibro serían $100. Pero si calibro de 34 a 42 grado centígrados por ejemplo serían ocho puntos y me cobrarían $8. Se recomienda calibrar el instrumento en el rango de mediciones que usa la persona.