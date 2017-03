Su logo habla de su marca, diseñe uno que sea recordado

Más consejos sobre su marca y diseño -Analice si el nombre de su producto o servicio es fácil de pronunciar y de recordar. En las pymes familiares, a veces se escogen las iniciales de cada miembro de la familia y se crean nombres rarísimos. Eso no siempre es lo más adecuado. Revise si es preciso modificar su nombre, especialmente si su negocio está empezando y no se ha expuesto tanto al mercado. -Construir una marca no solo abarca tener un nombre y un logotipo, sino que tiene que crear toda una imagen, un discurso, una personalidad y debe definir el perfil de su cliente. La marca tiene que evocar lealtad y confianza. -Un buen diseño ayuda a recordar la marca y evidencia si hay alguien detrás de ella, que cuida los detalles. -Su empaque y etiqueta son una extensión de su producto. Incluya en ellos el logo de su empresa, los colores de su marca, aproveche para proveer información de contacto para que los consumidores le busquen, utilice material de calidad, que no vaya a dañarse. En la etiqueta puede aprovechar para dar más detalles de sus productos, pero tampoco la inunde de demasiado texto e imágenes. Fuente: María Fe Alpízar, diseñadora gráfica.