Dos profesionales que se aliaron para guiar a las empresas a mejorar su marca

La relacionista pública y mercadóloga, Catalina Hernández Araya, se unió al productor audiovisual David Ramírez Zúñiga y crearon un negocio para ayudar a las empresas a mejorar su marca.

Catalina trabajó ocho años en el área de mercadeo del Museo de los Niños.

Aunque le gustaba su empleo, en ella había un deseo de emprender y de contar con un negocio propio en el que tuviera la oportunidad de desarrollar proyectos diferentes.

En junio del 2015 se alió con David, a quien conoció cuando él realizaba trabajos para el museo.

Él se desempeñaba de manera independiente.

Al laborar juntos habían “conectado muy bien” y desarrollado productos muy interesantes, por lo que hallaron en el uno y en el otro al socio ideal.

Al inicio, trabajaban en “cualquier cafetería”.

Tal ha sido el crecimiento de la empresa en los últimos dos años que han tenido que pasarse de local varias veces, pues no caben.

Hoy son 12 trabajadores, con el apoyo de otros profesionales independientes en proyectos específicos.

Inicialmente, el negocio surgió con el fin de asesorar en temas de mercadeo infantil, debido a la experiencia que ambos tenían en el área.

El mismo mercado los impulsó a ampliar horizontes y hoy asesoran a múltiples empresas en temas de comunicación.

Dentro de los negocios que apoya HMK, nombre dado a la empresa, destacan hoteles, medios de comunicación, empresas de telefonía, cámaras empresariales, restaurantes, marcas de ropa, farmacéuticas, tiendas para niños, cantantes, entidades financieras, centros de negocios, estéticas, entre otros.

Cuidar la marca

Los emprendedores detectaron que muchas empresas tienen buenas ideas, un excelente producto o servicio, pero no siempre generan los mejores contenidos audiovisuales o gráficos.

Otras veces la estrategia comunicativa es deficiente.

Esta situación puede hacer a un negocio perder clientes o afectar la imagen.

Por eso, uno de sus intereses es ayudar a las empresas a cuidar su marca, a mejorarla y así propiciar un aumento de las ventas y en la fidelidad de los clientes.

“La marca es lo que queda con los años. Así le vaya bien o mal, la gente lo reconoce por su marca”, advirtió David.

Algunas empresas sí invierten en temas de comunicación, pero contratan a profesionales de diferentes firmas para trabajar en un mismo proyecto, lo que a veces genera descoordinación y dificultades para ponerse de acuerdo o los proyectos no guardan coherencia entre sí.

La propuesta de HMK es crear estrategias integrales, que abarcan diferentes áreas, como la conceptualización de la idea, la publicidad, el diseño gráfico, la creación de contenido audiovisual, desarrollo de eventos, administración de redes sociales y asesoría en el campo de las relaciones públicas, entre otras.

La firma planea extenderse a otros países de la región como Guatemala y Panamá.

El consejo de David a los emprendedores es pensar muy bien en qué se quiere emprender, no hacerlo en cualquier cosa, ser decidido y trabajar arduamente.

Catalina recomienda “creérsela” y atender muy bien la marca.

“Si no saben, que busquen asesoría y que piensen siempre en grande. Que no piensen: ‘ay, mi empresita’. No: mi empresa”, recalcó.