Aplicación Zipcar le permite alquilar vehículos bajo el modelo de auto compartido

¿Cómo sería el mundo si todos compartieran autos en vez de poseerlos? Es la pregunta que se hace la aplicación Zipcar.

Esta plataforma ya llegó a Costa Rica y opera bajo el modelo de car sharing o vehículo compartido.

El alquiler se hace a través de la aplicación y puede hacerse por hora o por día.

LEA: Tecnologías ayudan contra caos vial

La gasolina y los seguros están incluidos en las tarifas.

Los requisitos para alquilar un vehículo en esta plataforma son: crear un usuario en el sitio, tener licencia de conducir al día y poseer una tarjeta de crédito o débito.

Paso a paso

1. Registrarse en la web o app de Zipcar. En pocos minutos se le enviará el usuario y la contraseña para que pueda acceder a todos los vehículos desde el celular.

2. Puede reservar el Zipcar desde una hora y hasta cuatro días.

3. Desbloquee el vehículo de su interés desde la app, ingrese los datos de la reserva.

4. Puede recoger el vehículo y cuando haya terminado de utilizarlo, deberá estacionar el carro en el lugar designado y habilitarlo nuevamente para que otra persona pueda alquilarlo.

LEA: Flota vehicular reta a parqueos en proyectos inmobiliarios

Según Zipcar, por cada carro de esta plataforma, grandes ciudades han logrado eliminar de sus carreteras hasta ocho vehículos.

"Después de unirse a Zipcar, el 90% de nuestros miembros conducían 5.500 millas (8.851 kilómetros) o menos por año. Eso suma más de 32 millones de galones de crudo en el suelo, o 219 galones ahorrados por usuario", explica la empresa en su sitio oficial.

Zipcar también opera en Canadá, Bélgica, Alemania, España, Francia, Austria, Reino Unido, Turquía y Estados Unidos.

Tarifas

Por el alquiler de un Ford figo sedan, la aplicación cobra $8.60 por hora. Mientras que por un Toyota Rav4, $12.60 por hora.

Además, por rentas de 24 horas se cobrarán solamente ocho horas de car sharing.

La cobertura total de los vehículos incluyen responsabilidad civil a terceros por lesión o muerte con un monto de ¢100 millones; daños a la propiedad de terceros por ¢20 millones. También es libre de deducible, por lo que el usuario no será responsable por ningún monto en caso de daño o accidente.

El seguro no cubre vuelco, manejar bajo efectos del alcohol o drogas, permitir que maneje una persona no autorizada por Zipcar durante la reserva, ingresar el auto en ríos, mares o calles no oficiales.