Dos horas sin WhatsApp

Era una tarde normal de un miércoles. Una taza de café a mi lado, contestando unos correos y conmigo mi inseparable compañero el celular y claro que en él está Whats- App. Cuando de pronto en la pantalla aparece: “Esperando conexión” y me percato de que los mensajes que había enviado se quedaron con el símbolo del reloj. Me pregunto si me quedé sin Internet o sin señal, ¿qué sucedía? No pasó demasiado tiempo cuando en la oficina se comentaba: ¿WhatsApp se cayó?, ¡pensé que era solo yo! y otro menos impresionado contestó: ¡ni cuenta me había dado! Habrá quienes piensan que todo fue un drama, pero las redes sociales se inundaron de memes y muchos comentaban el asunto. Y es que estamos hablando de una plataforma que cuenta con 1.200 millones de usuarios.

Dependencia. Whats- App demostró que no es una simple app de mensajería, sino que es mucho más. Los famosos grupos que se han convertido en minirredes sociales, chats personales y hasta laborales. Videos, fotos, mensajes de voz... en fin, es un mundo de conexión.

Con respecto a la falla, todavía no hay una versión oficial acerca de qué fue lo que provocó esa caída que se registró a nivel internacional. Versiones no oficiales, indican que WhatsApp estaba trabajando en pruebas para una nueva actualización que conllevaba nuevos códigos de programación, otros dicen que fue simplemente una falla técnica en los servidores.

Lo que sí es cierto es que esta caída que duró aproximadamente dos horas, mostró que existe una dependencia importante con este servicio. Muchos dirán, pásense a Telegram, Hangouts, Messenger de Facebook y por qué no los SMS. Las opciones de mensajería son múltiples y el mundo no va a dejar de girar por una caída de WhatsApp, pero ella logró lo que otras no, su uso intensivo y convertirse en una herramienta “indispensable” en los celulares. Dependencia o no, Whats- App es más que una app . ¿Y para usted qué es?