Columna Conectados: La fidelidad hacia el iPhone

Si usted es de las personas que tiene un iPhone es muy probable que su próxima compra de celular también sea de la marca Apple, o bueno, por lo menos así lo indica un estudio realizado por analistas de Morgan Stanley.

Las tasas de fidelidad que registra la marca de la manzana es la más alta entre las marcas de smartphones , un aspecto que provoca envidia entre las firmas que se codean por lanzar lo último y más innovador del mercado.

El 92% de los usuarios de iPhone considera “algo probable” o “extremadamente probable” cambiar su teléfono por un modelo más moderno de la misma marca en menos de un año.

Si vemos la fidelidad que tienen otras empresas, sus índices están muy por debajo de Apple, por ejemplo, Samsung tiene una retención del 77%, LG alcanza el 59%, Motorola el 56% y Nokia se queda con el 42%.

¿Por qué iPhone? Hay quienes dicen que el iPhone es una cuestión de pagar mucho dinero por un teléfono y que hay mejores modelos que no gozan del statu quo que ofrece Apple. Por lo menos desde mi punto de vista, la empresa que fue liderada por Steve Jobs y ahora por Tim Cook vende un producto que a su vez ofrece una experiencia completa para el usuario: su diseño, funciones, el iCloud y las cualidades de su sistema operativo. Que sea bueno o malo, eso es decisión de los compradores.

¿Cuántas veces hemos escuchado “es tedioso pasarse de iOS a Android”? Es cuestión de gustos y afinidad que cada persona desarrolla con el dispositivo con el que comparte casi las 24 horas.

Apple ha dado la impresión, por lo menos hasta ahora, de no seguir dando esos anuncios, como cuando se escuchaba: “one more thing” , la famosa frase con la que Jobs anticipaba que Apple iba a marcar un hito en la industria tecnológica, pero aún así muchos no han dejado de creer en lo que ofrece esta marca y siguen con la gran expectativa del nuevo iPhone; y claro que habrá largas filas para comprarlo.