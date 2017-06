Columna Conectados: La inmediatez del marketing digital

Uno de los aspectos claves del marketing digital (tan poderoso que vino a sacarnos del horario establecido) es la inmediatez. Esta es una clave definitiva para el éxito de nuestras campañas y no podemos ignorarla.

Sabemos que los usuarios desean conseguir una respuesta inmediata para sus consultas, y eso del “horario del servicio al cliente” no es nada más que algo bien molesto para ellos.

Tener un número de teléfono con atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ¡ya no sirve!

Ahora los usuarios usan sus redes sociales a evacuar sus dudas y no ven el reloj antes de hacerlo.

Así sean las 8:00 p.m. ellos esperan una respuesta.

Esto nos sacó de la zona de confort y nos obligó a generar horarios diferentes, acoplarnos y estar conectados y presentes a las horas en las que mi comunidad (público meta) está conectado.

Pero la necesidad de inmediatez no solo aplica para contestar dudas o comentarios de nuestra comunidad, aplica también para que en el momento que surja una noticia o evento interesante, yo –como marca– pueda transmitir un mensaje clave y con esto lograr viralidad y aumentar la relevancia en el mundo digital.

Para generar este mensaje no solo hay que ser muy creativo (que es lo que mucho creen), la persona encargada debe conocer muy bien la marca. No le dejen esta tarea solo al community manager que les lleva sus redes sociales, aquí se debe involucrar alguien muy cercano a la marca que conozca desde adentro la identidad, los valores, la visión... y así pueda identificar si vale la pena o no generar una reacción.

Ojo, no por toda noticia o evento viral su marca tiene que generar un contenido. Esto ha sido un error fatal que se ha cometido en el gremio de creer que hay que “pegarse a la tendencia”.

No se olvide de identificar el objetivo de esta acción, el resultado esperado y la manera en que medirá el éxito.