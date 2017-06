Los aspectos básicos que necesita saber del Bitcoin

El término bitcoin es cada vez más familiar y entrando específicamente en la región, ya hay acercamientos con esta tecnología y Panamá es un ejemplo de donde se pueden encontrar cajeros que admiten esta moneda.

Es una ola que desde hace tiempo se viene formando y ya se empiezan a percibir sus golpes.

En Costa Rica este concepto no es lejano, por el contrario, actualmente se efectúan transacciones con criptomonedas, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

LEA: Uso del Bitcoin es aún incipiente en Costa Rica

Para empezar, se deben conocer aspectos básicos que conlleva el uso del bitcoin o de cualquier otra moneda virtual.

Bitcoin usa tecnología entre pares que opera sin una autoridad central o un banco específico, esto quiere decir que la gestión de las transacciones y la emisión de bitcoins es llevada a cabo de forma colectiva por la red.

Este tipo de moneda posee un código abierto, su diseño es público y nadie es dueño de ella.

Al tratarse de un sistema abierto, se deben seguir aspectos de seguridad que resultan indispensables para su buen uso.

Intercambios en la red

Según Marvin Soto, ingeniero en sistemas y de seguridad digital, las monedas virtuales usan elementos criptográficos, que son como una especie de candados que protegen las monedas en su viaje a través de la red.

Existen varias criptomonedas en el mercado digital, pero junto con el bitcoin hay otras que también son populares como ethereum , ripple y litecoin.

Sin embargo, el Bitcoin es la “marca” más popular. Es como referirse a un Kleenex en lugar de solicitar un pañuelo desechable.

LEA: Nueva moneda virtual vinculada a precio del petróleo competirá contra bitcoin

El término tiene su origen en el 2009, cuando fue creada por Satoshi Nakamoto (seudónimo de su autor o autores), quien la creó con el objetivo de que fuera utilizada para hacer compras únicamente a través de Internet.

Las razones que motivaron su creación fueron para proporcionarle a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias a bajo costo y que no pueda ser controlado ni manipulado por los gobiernos o entidades financieras.

El sistema está programado para generar un número fijo de bitcoins por unidad de tiempo (años) a través de unos ordenadores llamados miners y su cantidad es finita. La producción de bitcoins acabará cuando se alcancen los 21 millones de unidades de esta moneda.

A la fecha no hay certeza de cuántos hay en circulación, pero se estima que llegaría al límite en 2140.

Para comenzar a utilizar esta tecnología, lo que se debe hacer es descargar un software en la computadora o en un dispositivo móvil que funcionará como un monedero virtual y que generará una dirección virtual para efectuar transacciones.

Existen diferentes monederos en el mercado como por ejemplo Bitcoin Core, Bitcoin Knots, mSIGNA y Bitcoin Wallet.

LEA: Lanzan primer mercado de bitcoins en EE. UU.

Luego deberá obtener sus primeros bitcoins , los cuales se consiguen al comprarlos en casas de cambio (que se pueden encontrar en Internet) o aceptándolos como pago por bienes y servicios.

Cuide su dinero

El bitcoin es muy volátil, y hoy uno cuesta alrededor de $2.800, pero también se pueden obtener fracciones.

Su compra y venta para convertirlos a monedas de uso oficial emplea diferentes tipos de cambio.

Camilo Gutiérrez, jefe del laboratorio de ESET Latinoamérica, dijo que a pesar de las facilidades, como el ahorro de comisiones bancarias, son necesarios aspectos de seguridad para resguardar los monederos virtuales.

Se recomienda usar un cliente bitcoin versátil que además de ocultar la dirección IP, se permita cambiar a una nueva dirección con cada operación, ya que todas las transacciones en bitcoin se almacenan pública y permanentemente en la red, lo que significa que cualquiera puede ver los fondos y transacciones de una dirección.

No obstante, la identidad del usuario no es conocida a no ser que sea revelada durante una compra. Por eso, las direcciones deben ser utilizadas solo una vez.

Estos registros quedan almacenados en un sistema llamado blockchain , especie de hoja de Excel donde se custodia que las transacciones o pagos que se hicieron a través del tiempo no sufrieron ninguna alteración.

LEA: ‘Blockchain’ sale a la captura de las billeteras

Otra práctica recomendada consiste en mantener una billetera para las transacciones cotidianas con pequeños montos, para recargarla cuando sea necesario.

También es relevante que el usuario conozca que existe un “servicio de custodia” que funciona al momento de realizar una compra o venta.

“Quien debe realizar el pago envía sus bitcoins al servicio de custodia. Hasta aquí, el vendedor sabe que su dinero está seguro y envía el ítem convenido. Cuando el comprador recibe la mercancía, le notifica al custodio para que concrete la compra”, explicó Gutiérrez.

Estas cuentas no huyen del principio fundamental en las tecnología de tener las cuentas cifradas y con contraseñas robustas.

La aceptación de las criptomonedas, en especial el bitcoin , es fuerte y por eso existen comercios que las aceptan como medio pago, así como las casas de cambio que las convierten prácticamente a cualquier divisa y la aparición de cajeros automáticos.

Sin embargo, características como la dificultad para rastrear la identidad de las transferencias (porque van cifradas), el que no exista una autoridad que registre la transacción y la carencia de control por parte de entidades bancarias, han hecho que esta moneda sea apetecida por las asociaciones delictivas.

“Los bitcoins funcionan como las monedas normales por lo que hay que tener los mismos cuidados que con el dinero convencional”, dijo Soto.

Conceptos básicos

Criptomonedas: Son monedas virtuales que están encriptadas para garantizar su seguridad y validez para hacer transacciones en la red.

Bloque: Un bloque es un registro en la cadena de bloques que contiene confirmaciones de transacciones pendientes.

Cadena de bloques o blockchain: Es un registro público de las transacciones Bitcoin en orden cronológico y que se comparte entre todos los usuarios de Bitcoin. Se utiliza para verificar la estabilidad de las transacciones.

Dirección: Una dirección Bitcoin es parecida a una dirección física o correo electrónico. Es la única información que tiene que dar a alguien para recibir un pago en bitcoin.

Minería: La minería en Bitcoin es el proceso de realizar cálculos matemáticos mediante computadoras para confirmar las transacciones en la red Bitcoin e incrementar la seguridad. Como recompensa por sus servicios, los mineros pueden cobrar los costos de cada transacción.

Fuente Bitcoin.org