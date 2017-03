Elon Musk explora tecnología para conectar el cerebro con una computadora

El millonario Elon Musk, jefe de la compañía de autos eléctricos Tesla y del proyecto espacial SpaceX, anunció este martes que se lanza a explorar una tecnología para conectar el cerebro con una computadora.

Elon Musk dijo en Twitter que creó una nueva empresa llamada Neuralink dedicada a un proyecto de interfaz cerebro-computadora, al que se refirió el diario The Wall Street Journal.

"Un largo artículo sobre Neuralink será publicado (en el blog) dentro de una semana. Difícil dedicarle tiempo pero el riesgo existencial es demasiado alto para no hacerlo", tuiteó el empresario.

Long Neuralink piece coming out on @waitbutwhy in about a week. Difficult to dedicate the time, but existential risk is too high not to.