Tenga control y la seguridad de Facebook en sus manos

La seguridad en redes sociales no debe tomarla a la ligera.

Seguro ha visto que algún contacto en Facebook publica un mensaje de advertencia sobre publicaciones de videos que se están haciendo a su nombre, que nunca ha realizado y que tienen contenidos que nunca difundiría.

Incluso, recientemente, una usuaria costarricense de Facebook –cuyo nombre nos reservamos– advirtió a sus contactos que ella aparece entre quienes le dieron like al fan page o página de un precandidato político y también sale dándole “me gusta” en forma constante a las publicaciones de un supermercado local.

Ella no ha dado adhesión a nadie y tampoco da seguimiento al supermercado, pero, además, cuando visualiza el fan page y las publicaciones realizadas simplemente no aparece. “ Los demás lo ven, pero yo no ”, afirma.

Para evitar estas situaciones, tenga claro que las medidas de seguridad debe aplicarlas a sus cuentas de redes sociales y ampliarlas a los sitios web y aplicaciones que usa. “Es importante aplicar medidas de seguridad en todas las cuentas web”, advirtió Juan de Dios Bátiz, director de política pública para América Latina de Facebook .

Un poco de desconfianza y malicia es necesario a la hora de utilizar Internet. Incluso muchos suscriptores de Facebook realizan test o utilizan aplicaciones (sobre cuáles son sus amigos, cómo se vería en el futuro, qué le pasará en el año, cuál es su personalidad, etc.) y hasta dan permiso a que realicen un barrido en su perfil a sabiendas de que están captando sus información personal.

LEA La zona oculta de Internet está al acecho de las empresas y usuarios

Desconfíe

Los fines para los cuales se usa su información son muy variados.

Sirve para inflar las estadísticas de las páginas de las empresas, políticos y personalidades en Facebook, por ejemplo.

Eso podría ser lo menos dañino. Los hackers esperan un solo descuido para convertir su computadora o dispositivo en un difusor de publicidad no solicitado o spam , captar claves bancarias y realizar ataques masivos de denegación de servicios, entre otros.

Un hacker puede aprovecharse de las aplicaciones, juegos y páginas que usted usa; instalar un software maligno en su equipo cuando visita un sitio web no seguro; o pedirle información clave cuando ingresa a una página.

La regla elemental es desconfiar siempre . Al igual que el banco no le solicita datos de su cuenta, tampoco nadie le va a solicitar información personal ni claves de sus cuentas de correo o de otros sitios, incluidas redes sociales.

Hay algunas normas que los usuarios de Facebook deben cumplir al pie de la letra, que se reiteran a cada momento y en cualquier lugar.

También hay una capa adicional de seguridad que usted debe aplicar . Bátiz añadió que en Facebook se cuenta con herramientas sencillas para dar a los suscriptores el control “sobre su experiencia” y para revisar todos los aspectos de seguridad y privacidad. Incluso está disponible la guía “Aspectos básicos de privacidad” para configurar cada cuenta.

Entre las recomendaciones que brinda la compañía se encuentra la activación de alertas cuando se inicia una sesión y de llaves físicas de seguridad. A la hora de aceptar amistades, se debe seleccionar muy bien los contactos (revise el perfil de quien envía una solicitud de amistad).

En caso de haber dado clic en spam o si la cuenta está creando publicaciones, eventos, grupos o páginas no deseadas, existen herramientas para remover estos contenidos. Verifique primero el historial de acceso a la cuenta para corroborar si hay accesos sospechosos, analizar las publicaciones y likes recientes o verificar el registro de actividades para excluir el contenido no deseado.

También tenga cuidado con mensajes que muestren errores ortográficos sospechosos, enlaces que conduzcan a destinos diferentes de los indicados en un mensaje electrónico o mensajes que soliciten información personal. “ Facebook nunca te pedirá la contraseña o datos como el número de contribuyente o tu tarjeta de crédito . Recuerda que puedes denunciar emails de phishing por correo aphish@fb.com o en los enlaces de denuncia de Facebook”, recordó Bátiz.

El ejecutivo agregó que el usuario puede reportar cualquier situación para que los especialistas de Facebook lo revisen. Además, recomendó que los usuarios realicen una comprobación rápidad de privacidad en su perfil y la comprobación de seguridad en facebook.com/seguridad .

Pero deber ir más allá. Hazel Castillo, fundadora de Agencia Digital Dreams , recomendó revisar las aplicaciones externas de terceros para ver a quién le he dado acceso. Aquí se incluyen los juegos como Candy Crush y otros que piden Login with Facebook . “En todos estos, que hemos dado acceso con Facebook, quedan abiertos los datos y pueden ser víctimas de robo de datos”, advirtió Castillo.

Además, revise en configuración las aplicaciones que ha aceptado, borre a las que le ha dado acceso y que no utilice o que solo vio por curiosidad. Esto previene que se escape información y puedan actuar como su perfil.

También vaya a la barra de búsquedas y digite su nombre para conocer si alguien tiene algún perfil suyo clonado para denunciar a Facebook.

Luego busque en Google su nombre y verifique enlaces que se derivan de su nombre, para conocer qué se habla de usted. Realice estas búsquedas constantes.

Otra medida es cuidar las fotografías que comparte, utilice una foto de perfil clara donde se reconozca que es Usted y no comparta su correo electrónico o número telefónico con desconocidos. Y no visite sitios de pornografía.

Seguridad básica en la Red

Ojo con su clave: Utilice una clave para su Facebook que contenga números y letras mayúsculas.

No ingrese desde sitios públicos: Tenga cuidado de ingresar a Facebook desde computadoras en universidades y otros sitios públicos.

Cierre su cuenta: Si ingresa desde computadoras en sitios públicos, cierre su cuenta al terminar. Hay usuarios que la dejan abierta.

Borre sus datos: Vaya al historial del navegador y borre los sitios web que visitó, incluyendo su red.

Cuidado dónde ingresa: No acepte ni haga clic en enlaces sospechosos, juegos o test que guardarán sus datos aunque no los autorice.

Fuente Digital Dreams y Facebook.