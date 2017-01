Usuarios comparten en Facebook y Twitter lo que ven en televisión

Deportes y series obtienen más interacciones; The Walking Dead es el programa más comentado en redes sociales en EE. UU.

Lo que están viendo en televisión es compartido por los usuarios en redes sociales, en especial Facebook y sobre todo Twitter, y el programa que obtiene más comentarios es The Walking Dead.

Un informe de Nielsen, firma de investigación de mercados, indica que cada semana unos 177 millones de personas en Estado Unidos utilizan las redes sociales. Los datos corresponden a un estudio realizado en el tercer trimestre del 2016.

Ellos aprovechan estos canales para compartir su consumo digital y lo que están viendo en televisión, un 21% desde tabletas y un 30% desde sus smartphones.

De hecho, cada día durante los meses de julio, agosto y setiembre del 2016 hubos un promedio diario de 14,2 millones de interacciones sobre los programas de televisión que estaban viendo los usuarios.

Las dos redes más usadas son Facebook y Twitter, pero ésta supera a la primera de lunes a sábado, según Nielsen.

El día de la semana de mayores interacciones es el domingo a través de Facebook, especialmente.

Tres cuartas partes del contenido compartido es sobre eventos deportivos.

En segundo término, se comparte opiniones e información sobre las series de televisión.

En esta última categoría las series The Walking Dead, Empire, American Horror Story 6 y The Voice llevaban la ventaja. Cada episodio de The Walking Dead obtuvo en promedio 3,2 millones de interacciones en Facebook y Twitter.