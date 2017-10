Columna Conectados: Es inteligencia artificial, no es magia ni vudú

El otro día iba en el bus para Heredia , y como el transporte iba de presa en presa desde Tibás hasta Pirro, aproveché el tiempo para abrir el navegador de Internet del celular y buscar un libro.

Digité el título y el autor. El buscador me dio todas los resultados en pocos segundos. Se incluían ahí la edición en venta en Amazon y un PDF. Había alternativas a escoger. Pero cualquier de ellas las decidiría cuando llegara al apartamento.

Y apenas llegué encendí la computadora, abrí el navegador y cuando digité la primera letra del título, el buscador me lanzó el resto del título del libro y hasta el nombre del autor , tal como lo había escrito en el navegador el móvil.

Sinceramente me sorprendió. Tengo claro que no era vudú. Ni magia. Ni los espectros de los personajes de los últimos best seller que he leído de Stephen King. Es inteligencia artificial.

PersonalizadoGoogle ha sido pionero en el desarrollo de registro, hospedaje, gestión y análisis de datos para mostrar en los resultados de búsqueda lo que necesita cada usuario.

Su algoritmo está fabricado, desde el inicio, para hacer todo eso en segundos y con alto nivel eficiencia (claro, siempre y cuando los sitios web estén optimizados).

Desde un punto de vista orwerlliano eso tiene sus implicaciones políticas, ideologícas, sociales, religiosas, personales y culturales. De eso se ha hablado en la era de las noticias falsas y de cómo los algoritmos del buscador y de las redes sociales nos muestran las informaciones, los posteos y los rumores.

Desde un punto de vista de facilidades para el consumidor , la aplicación de estas tecnologías –hoy agrupadas bajo las sombrillas de inteligencia artificial, analítica, aprendizaje profundo, etc.– esto implica que antes de que pensemos algo una compañía puede ofrecerlo. Las empresas que lo hagan, ganan .

El día de mi cumpleaños, el logo del buscador aparecía con candelas de queque, por dicha una por letra y no según mi edad.