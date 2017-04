Columna conectados: El mundo digital no tiene vacaciones

Desconectarse para los que amamos el digital se volvió un mito. En otra columna les voy a hablar sobre cómo el enfoque en mi agencia ha sido la planificación y el orden, porque sin esto, es imposible que yo, mi socio, o los de mi equipo puedan tener un balance de vida (el cual creo crucial para el desarrollo sostenible de cualquier empresa).

Pero aquí estoy, un lunes santo con la computadora de frente viendo el atardecer y disfrutando de una lectura sobre nuevas tendencias, y es que exactamente a esto me quiero referir.

Pero aquí estoy, lunes santo con la computadora, viendo el atardecer y con lectura sobre nuevas tendencias.

En otra ocasión les había dicho que lo único constante en el entorno digital es el cambio y, por esto, los que estamos en el entorno no podemos perder el tiempo. El aceptar y abrazar los cambios que nacen día a día es fundamental, así como estar enamorado de probar y aceptar retos día con día.

Si algo requiere el entorno digital es dedicación. La planificación, producción y atención traen largas jornadas de trabajo, las cuales pueden ser abrumadoras para algunas personas. Si no le gustar estar conectado y atento a Internet, tal vez lo digital no sea lo suyo.

¿Cómo hago para que esto no consuma mi vida? Todavía no les tengo una respuesta 100% certera, porque yo también lo estoy tratando de descifrar, pero puedo decirles que todo recae en una buena planificación. Definir cómo se va a conseguir el objetivo que se desea. La estrategia, el método y los recursos de implementación son básicos antes de entrar en un proyecto digital.

Lo divertido es cuando uno tiene todo planificado y ¡pum! sale un nuevo fenómeno que nos hace replantear.

Si usted trabaja en una agencia, algo que también creo esencial para no morir en el intento es el educar a sus clientes. No tenga miedo de explicarles y “enfrentarlos” (con educación) para exponer el porqué de sus ideas y métodos. No les mande solo por correo un cronograma con las publicaciones, vaya, hágale una presentación y enamórelo de su idea.

Algo lindo de esto es que estamos los que realmente nos apasiona y eso se nota.