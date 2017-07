Se retrasará el apagón de la TV analógica

El viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada , ha reiterado en varias ocasiones que, para el cambio tecnológico que supone el encendido de la televisión digital y el apagón analógico, se debe tener certeza de que toda la población y los concesionarios actuales están preparados.

Para preparar a la población se estipularon actividades informativas y educativas. Pero el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) sufrió un recorte en octubre del 2016 que afectó los recursos para esa campaña.

El Micitt logró la aprobación de ¢54 millones para la estrategia de comunicación. Sin embargo, son insuficientes y se aprueban tardíamente. “Es poco oportuna esta aprobación”, dijo Estrada. “Los recursos se requerían desde el presupuesto ordinario”.

No es la única situación pendiente, por lo que en la industria cada vez es más persistente el sentimiento de que en diciembre próximo se daría el encendido de la televisión digital, pero que el apagón analógico seguirá esperando más tiempo.

“El encendido digital se realizará en diciembre, pero el apagón analógico llevará su tiempo”, dijo Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) . “No se apagará hasta que el último ciudadano del país pueda acceder a la televisión digital”.

Amador explicó que, además, el encendido se irá realizando por fases, hasta abarcar todo el país.

Esfuerzos

La televisión digital se dirigirá a los hogares que utilizan el servicio de señal abierta, unas 643.684 viviendas ( 44% del total ).

El resto de hogares (56%, unos 821.575) usan televisión por suscripción, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), y recibirán los servicios digitales de sus proveedores.

Cuando se produzca el encendido digital, los hogares que reciben televisión abierta deberán tener un convertidor de señal.

Los más pobres podrán obtenerlo por medio de un programa que se coordina con el Instituto Mixto de Ayuda Social.

El resto podrá comprarlo desde $40 en el comercio. Los equipos estarán exonerados de las cargas de importación y de consumo.

El Viceministerio afirma que realiza acercamientos con los importadores y distribuidores para incentivar la comercialización de los decodificadores.

El otro esfuerzo se dirige a brindar seguridad técnica y jurídica a los concesionarios , pero los pendientes complican el proceso pese a los buenos deseos.

Los empresarios tienen claro que la complejidad del proceso hace que se tenga más avances en algunos momentos.

“Eso es esperable y natural”, dijo Óscar Emilio Barahona, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) . Sin embargo, “Se han producido situaciones de orden técnico y jurídico que es importante aclarar y definir”.

Para este sector, el proceso de encendido digital es estratégico, pues con el apagón analógico se liberan frecuencias que serán utilizadas para servicios avanzados de telecomunicaciones, conocidos como IMT.

Las dificultades existentes se evidencian al repasar los problemas del proceso de televisión digital planteados por los sectores a principios de 2017 y ver si hubo avances durante el semestre.

Por ejemplo, en permisos experimentales apenas hay uno más . Otros dos están esperando ser firmados en Casa Presidencial.

También falla la falta de apoyo para que las televisoras locales puedan invertir en los nuevos equipos, según Canartel.

Pero el principal problema sigue siendo la reubicación de las torres instaladas en el volcán Irazú , afectadas por deslizamientos del terreno.

El viceministro dice que se dio la instrucción de dar prioridad a la tramitación de las solicitudes de traslado de la infraestructura de transmisión en dichas áreas. Sin embargo, agrega que los concesionarios deben actualizar el diseño de su red de radiodifusión considerando el traslado, lo que es difícil debido a las ventajas de la ubicación en el Irazú.

Para el sector, el problema es precisamente encontrar un nuevo sitio con infraestructura mínima . Además, el traslado debe hacerse en conjunto, pues los hogares que reciben televisión abierta tendrían que redireccionar sus antenas de techo hacia las nuevas ubicaciones, según Canartel.

“ Esta situación sigue en un punto muerto , pues las posibilidades de traslado a cerros similares se reducen sustancialmente debido a la falta de infraestructura y acceso a dichas alturas. No hay luz, no hay carretera, no hay agua”, dijo Saray Amador, de Canartel.