Samsung introduce el móvil Galaxy A para 'millenials' en Costa Rica

Samsung Electronics Co. Ltd. presentó en Costa Rica los úlitmos modelos del smartphone Galaxy A, que incluye teléfonos inteligentes A7 y A5, los cuales están disponibles en los operadores y tiendas de electrónica de consumo locales.

La firma destacó que estos smartphone incluyen optimizaciones que brindan un diseño de lujo, un potente rendimiento y máxima comodidad.

"Con esta nueva serie nos enfocamos principalmente en el segmento de los Millenials", dijo Fiorella Barrenechea, gerente de mercadeo de la división de celulares en Samsung Electronics Latinoamérica.

Según la firma –además de sus características de diseño, desempeño, cámara e integración del teclado principal– el Galaxy A ofrece resistencia al agua y al polvo con certificación de grado de protección IP68.

Así soportaría lluvia, sudor, arena y polvo, haciendo el dispositivo adecuado para casi cualquier actividad o situación. Además, este smartphone presenta una estructura metálica y una parte trasera de vidrio en 3D con diseño premium.

Samsung indicó que el móvil ofrece mejoras de sus cámaras delantera y trasera de 16 megapíxeles, mayor estabilidad, autofoco y produce fotos más brillantes y selfies más claras en alta resolución con el botón flotante, incluso en condiciones de baja luz.

También se puede usar la pantalla como un flash delantero para realizar retratos más iluminados.

La cámara en el Galaxy A ofrece la opción de UX simplificada, que incluye un toque fácil para cambiar rápidamente los modos o filtros instantáneos y activar los efectos de imagen.

El fabricante surcoreano resaltó que los usuarios pueden hacer uso de los diferentes estilos para optimizar las fotos y mejorar el color de las imágenes como el Food Mode (Modo de Alimentos).

El Galaxy A proporciona una memoria mayor, así como un almacenamiento expandible compatible con micro SD de hasta 256GB. Además, el usuario puede disponer de 15 GB gratis en Samsung Cloud.

Con Samsung Cloud los usuarios pueden fácilmente hacer una copia de seguridad de los datos e imágenes, separar los datos privados y mantener los contenidos seguros en un Secure Folder que es compatible con la autenticación biométrica.

El móvil viene con batería de carga rápida, puerto USD Tipo C reversible para conectividad, y Always on Display para dar un vistazo a la hora y calendario sin encender el dispositivo, ahorrando tiempo y batería.

El dispositivo se encuentra a la venta en tienda Monge de Paseo de las Flores, en la tienda Samsung en Multiplaza Escazú y en las tiendas de Claro, Kölbi y Movistar.

Por su parte, Grupo Monge anunció que tiene disponible los Galaxy A520, A720 y A9 Pro con pantallas de 5,2, 5,7y 6 pulgadas respectivamente, procesador octa-core a 1.9GHz, 3GB en los dos primeros modelos y procesador octa-core Snapdragon 652, lector de huellas dactilares y sistema operativo Android.

Grupo Monge indicó que la línea serie A se podrá adquirir desde los ¢299.900 mediante el sistema de financiamiento.