San José ocupa la posición 150 en el ranking de ciudades inteligentes

Para determinar la posición se usaron indicadores de banda ancha, hotspot y cantidad de smartphones per cápita, entre otros

San José ocupó la posición 150 en el ranking de ciudades inteligentes, entre 180 metropolís contempladas, elaborado por la IESE Business School, de la Universidad de Navarra, España.

A nivel regional la Ciudad de México ocupó la posición 73 en el ranking de tecnología y fue la más destacada de América Latina, seguida de Medellín (67), Buenos Aires (82), Santiago de Chile (129), Ciudad de Guatemala (125) y Montevideo (132).

El ranking global es encabezado por Taipei, en Taiwán, seguido de Nueva York (2), Baltimore (3), Seúl (4) y Tokio (5).

La IESE destacó que las tecnologías de información y comunicación son parte de la espina dorsal de cualquier sociedad que pretenda alcanzar el estatus de "inteligente", que mejora la calidad de vida y permite a las urbes ser sostenibles en el tiempo, ampliar su competitividad y la calidad del empleo.

"Una ciudad atrasada tecnológicamente tiene desventajas comparativas con respecto a otras, tanto desde el punto de vista de la seguridad, la educación o la salud –todo ello fundamental en la sostenibilidad de la sociedad– como desde la perspectiva del sistema productivo", destaca el estudio.

Para determinar la posición en el campo tecnológico se usaron indicadores como banda ancha, áreas de acceso a Internet con wifi, y cantidad de smartphones per cápita, entre otros, utilizando datos del Banco Mundial y de 2Thinknow, una agencia global de innovación (vea recuadro "Qué se mide").

La semana anterior el informe de Akamai sobre banda ancha muestra que el país ocupa la posición 112 a nivel global, con una velociadad promedio de 4,1 Mbps.

El estudio de la IESE se denomina Indice de Cities in Motion que, además de tecnología, también valora otros aspectos como capital humano, cohesión social, economía, gestión pública, gobernanza, medioambiente, movilidad y transporte, planificación y proyección internacional.

En este índice San José ocupa la posición 112 detrás de Buenos Aires (83), Santiago de Chile (85), Ciudad de México (87), Medellín (96) y Montivideo (99) en la región. La primera ciudad es Nueva York, seguida de Londres, París, Boston y San Francisco.

El IESE Cities in Motion Strategies es una plataforma de investigación lanzada por el Center for Globalization and Strategy y el Departamento de Estrategia del IESE Business School.