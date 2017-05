Hannia Vega: 'Decir que Sutel está tomado por Claro, ICE y Telefónica es muy simple'

Para la nueva directora de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Hannia Vega, es una afirmación simple decir que esta entidad está tomada por los operadores móviles al permitir el cobro de datos por descarga en prepago y la política de uso justo en Internet móvil postpago.

"No, uno no puede ser tan simple porque no le gusta algo", respondió Vega, que la semana anterior fue ratificada y asumió el cargo en el consejo directivo de la Sutel, tras un proceso de 11 meses.

Vega, además, señaló que el liderazgo del sector lo debe llevar el Poder Ejecutivo, concrementamente a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), que es la rectoría del sector.

"A la Sutel le corresponde el liderazgo técnico", sostuvo.

Además, reconoce que las entidades deberán acelerar el paso para la toma de decisión y la ejecución de los proyectos.

"Hay varios temas que siguen preocupando o que están en sus etapas finales. Si uno ve el mercado, ve que se ha movido. Pero las instituciones no necesariamente se han movido tan rápido en algunas cosas", afirmó.

Vega fue viceministra de telecomunicaciones al finalizar la Administración Arias y durante la primera mitad de la Administración Chinchilla.

En este periodo le correspondió impulsar las primeras herramientas legales de la apertura de telecomunicaciones, la instalación de la órganos del sector, el inicio del proceso para el encendido de la televisión digital y el primer concurso de frecuencias para telefonía móvil.

Con este concurso se dió paso al ingreso de los operadores Claro y Telefónica.

La funcionaria reconoce que la adaptación a sus nuevas funciones es relativamente fácil, aunque pasó un periodo alejada del sector (estuvo en la Asamblea Legislativa en áreas de asesoría).

Según Vega en lo que queda del año se deberá avanzar con el encendido de televisión digital, el concurso de los 70 MHz, los nuevos indicadores del mercado, los reglamentos de infraestructura y avanzar en los temas de descargas de datos móviles.

"Avanzaremos lo más que podamos. Estoy sorprendida del crecimiento y calidad de los recursos de la Superintedencia".

-Usted ha señalado varias prioridades, como infraestructura, espectro,..

"Sí, hay temas grandes todavía, que están pegados, particularmente los reglamentos. Algunos están en etapas finales y no han salido.

"También está el segundo concurso (de 70 MHz de frecuencias para telefonía móvil), que ya está caminando por su propio ritmo. Tengo la suerte de haber conocido el primer concurso y sé lo que tiene que salir de Sutel hacia la Rectoría: qué documentos, qué información y con qué solidez.

"Si la primera vez que este país hizo un concurso se pasó la prueba, el estándar ahora es muy alto. No podemos permitir que en este segundo la Contraloría General de la República nos devuelva nada. En la Superintendencia hay equipos técnicos muy buenos.

"El otro tema es el del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), pensando más en nuevos proyectos, en una nueva dinámica y en el cumplimiento de metas. Los tiempos de políticas públicas y sus metas y los tiempos de ejecución tienen que llegar a coincidir en algún momento.

"La ventaja es que ahora Fonatel ya tiene más proyectos y hay ejecutividad, va a haber nuevos recursos, ya hay diseños, ya hay ideas y vendrán nuevos concursos por el dividendo digital.

"Son tareas muy permanentes. Como los estudios sobre uso y calidad del espectro. Lo que el Poder Ejecutivo indique sobre qué hay que hacer con las frecuencias. Es un tema prioritario del país.

-Sin embargo, todavía el espectro es un tema que está en ordenamiento desde el 2008.

"Algo se ha avanzado. En el tema del transitorio I de la Ley General de Telecomunicaciones (sobre las solicitudes en trámite y las disposiciones reglamentarias y administrativas) se ha avanzado más.

"Ya hay procedimientos más ágiles entre Sutel y el Viceministerio de Telecomunicaciones.

"Por ejemplo, se ha avanzado en temas como el segundo concurso de frecuencias, el Plan Nacional de Frecuencias, lo de televisión digital y Sutel cuenta con equipos y mediciones para emitir informes. Esto agiliza mucho.

"Coincido en que hay temas que están desde el 2012, cuando me fui del Viceministerio. Siguen estando porque son temas permanentes. Lo de televisión digital seguirá siendo un tema hasta que acabe.

"Lo del espectro radioeléctrico seguirá estando pendiente porque siempre hay que buscar un uso más eficiente y vendrán concursos. Fonatel siempre tiene que estar.

"Eran temas de antes y son temas de hoy. Lo que sí he tenido chance en cuatro días, al estar de este otro lado del mostrador, es ver las cosas desde adentro, los documentos que antes –como ciudadanos– no teníamos acceso.

"La información es muy rica y permite estudiar, informarse más detalladamente, y ver cómo dejar una huella en temas que hay que empujar.

"En temas como televisión digital, infraestructura (donde están los reglamentos pero no han salido, consultas van y consultas vienen), el concurso de los 70 MHz, Fonatel,..."

-La declaratoria de mercados en competencia.

"...el tema de mercados relevantes, calidad (desde el punto de vista de mercados en competencia), declaratoria de competencia, el tema de usuarios.

"Si uno hace un recuento se puede decir que el país ha crecido en datos, la información en general es buena. El producto de la apertura se dio y hace rato que se dejó de usar el concepto de apertura. Ya eso no corresponde. Ahora estamos en el tema de mercados.

"Nos falta balancear la otra parte de la historia: la parte más regulatoria, la parte de declaratoria de competencias, la parte de los usuarios, la parte de la información que nos hace ver como un país interesante y donde tenemos que equilibrar en calidad y en otros indicadores.

"La ventaja que tengo es entrar en estos momentos, con temas más sensibles".

-¿En algunos de esos temas todavía estamos en una fase muy inicial? ¿No se ha concluido lo que se planteó en el 2008?

"Creo que sí. Si los pusieramos en una pista de carreras, cada carril se abrió en momentos diferentes. Algunos han dado hasta dos vueltas en la pista.

"Otros se abrieron más tarde por la complejidad de la misma institucionalidad, las curvas de aprendizaje, los ensayos internos también de ambas instituciones (Viceministerio y Sutel), que han tenido su peso y sus consecuencias también".

-¿En cuáles estamos más avanzados?

"Si vemos que hoy son más de 8 millones de líneas móviles podríamos decir que ya tenemos acceso. Pero: ¿y el uso? ¿Y la calidad? ¿Y los derechos de los usuarios? ¿Y las redes?

"¿Estos temas se ven en la misma carrera, con el mismo avance? No, no tanto. Las instituciones se han atrasado con respecto incluso a la misma actividad del consumidor y de los operadores.

"Y ambas instituciones, así como la institucionalidad en general (municipalidades, Setena), han generado atrasos.

"Ahí habrá que enfocarse más".

-Los operadores esperan que se aumente la velocidad para resolver problemas.

"Lo creía como civil y lo veo como jerarca.

"Se pueden hacer ajustes, empujar el dinamismo, conciliar agendas un poco más. Existen mecanismos de conversaciones y de verificación previa para sacar productos sólidos, como es la norma en la parte técnica y como lo ha hecho en la mayoría de temas la Sutel.

"Tenemos que estar al ritmo de los tiempos en que se necesita.

"Esta es una de las razones por las que se apostó en Hannia Vega, porque tengo la costumbre de apostar por las metas, por los plazos y que las cosas salgan.

"Antes como viceministra y ahora en conjunto con los dos reguladores actuales, con la suma de fortalezas y virtudes que tenemos los tres, debemos trabajar en cosas que benefician al país con plazos ajustados a la realidad y menos a los escritorios.

"Todo eso con la energía, la solidez técnica y la capacidad que tiene el personal de Sutel".

-¿Cómo en el caso de Fonatel hay subjecución (presupuestaria y en implementación) en otras áreas de Sutel?

"Eso es lo que los operadores e incluso el Poder Ejecutivo han dicho. Creo que sí.

"Por ejemplo, se tiene pendiente un reglamento de infraestructura, que es vital, por más de seis meses; y se tienen dos estudios sólidos sobre mercados relevantes y todavía está pendiente la tarea en móvil.

"Entonces, hay que hacer ajustes. No son cosas que se pueden dejar de camino. Hay que reagruparse y ver dónde coincidir. Entre los directores de Sutel tenemos agendas muy comunes, tal vez con diferencias en énfasis.

"Si se tienen agendas y visiones comunes podemos correr los tres y hacer que sucedan las cosas con mejores tiempos. Aquí la gran deuda son los tiempos para solucionar las cosas.

"Ya se hacen cosas muy bien técnicamente, incluso entre Sutel y el Viceministerio, lo cual no siempre se ve.

"Lo que falta es ajustarse a los tiempos que el mercado está pidiendo y a lo que las metas país están diciendo. Hay que acercarse lo más que se pueda a esos tiempos sin perder la calidad y la robustez técnica.

-¿Qué hace que no se estén dando los tiempos? ¿Cuál es la causa?

"Aquí podemos ajustar la ejecución de los proyectos, de los procesos, eliminando algunas etapas que provocan los atrasos, sin disminuir la capacidad técnica y la robustez.

"Si se hace análisis de procesos, tiempos y coordinaciones internas se puede mejorar en tiempos y en calidad de los documentos para ir con todos los elementos a decidir.

"Sutel ha mejorado mucho desde 2012 desde el punto de vista de solidez, pero no necesariamente desde el punto de vista de lo que necesita el mercado. Que el país sienta que las cosas caminan y se dan.

-Desde el punto de vista de los usuarios –sobre todo por la polémica que se ha dado con el cobro por descarga de datos y la política de uso justo en Internet móvil– hay sectores que han planteado que la Superintendencia está capturada o tomada por los operadores, en especial por los tres operadores móviles.

"Eso es lo que dice la calle".

-Y alguien lo escribió. ¿Cómo ve usted ese planteamiento?

"Hace una semana estaba del lado de los consumidores, pues no era funcionaria ni jerarca de la Sutel. He sido muy crítica de los tiempos en que la Superintendencia se ha tardado en resolver las cosas.

"Ahora pedí información sobre los cinco temas que me preocupan, incluyendo lo de cobro por descarga y política de uso justo. Fue de las dos primeras cosas en que me metí, porque al igual que todos tengo mis preguntas.

"La información es muy rica para verificar o no hipótesis y para mejorar criterios. Hay que resolver porque, independientemente del gusto personal, el país necesita una respuesta.

"Hay cosas que están en sedes judiciales, por lo que se tendrán tiempos diferentes para solucionarlos.

"Internamente sí se están moviendo las cosas. Eso es importante. Como consumidora era uno de los temas que tenía presentes y ahora en Sutel es uno de los temas que deseo que se resuelvan.

"Quiero entrarle a fondo a estos temas, para que el país tenga una respuesta y para que estos temas sean vistos abiertamente, que sean explicados técnicamente en el corto plazo".

-¿Está tomado Sutel por Claro, ICE y Telefónica?

"El concepto de tomado, depende de cada quien. Todavía no he visto a nadie (de los operadores), siquiera. Me parece que tomar a la Sutel es tomar a 125 funcionarios y tres directores.

"Eso me parece que es demasiado difícil.

"A la gente le gusta o no le gusta Sutel dependiendo de dónde esté y quién sea su operador, o de alguna u otra resolución.

"De ahí a afirmar que ha sido tomado el ente es muy simple.

"No es un concurso de simpatía. Ni ayer, que no era jerarca, ni hoy podría tener una afirmación tan feliz y tan simple como decir que Sutel está tomado. No he visto nada que me diga que eso es siquiera pensable o mencionable.

"No podría ni comulgar con ello ni permitirlo. No, uno no puede ser tan simple porque no le gusta algo".

-Se ha planteado que a Costa Rica le hace falta alguien que asuma el liderazgo en el sector, que lleve la batuta en telecomunicaciones. Se esperaba que eso viniera de la Rectoría (el Micitt), pero ahí acaban cada cuatro años y dicen 'pude lograr esto y punto'. Falta alguien que diga hacia dónde se debe ir.

"El regulador es un órgano técnico. Punto. Dentro de ese traje va a liderar y tiene que liderar los elementos técnicos y ser parte de los que promueven la competencia.

"Dentro de ese marco jurídico —que no es el político, ni de política pública tampoco– sí tenemos que asumir liderazgo y ejercerlo. Hay que empoderarse dentro de la óptica técnica y de obligación legal de promover la competencia y el beneficio de los consumidores.

"La Ley es clarita.

"Si hablamos más de liderazgo, de permanencia, de política pública, eso le toca al Poder Ejecutivo y al país como un todo. No solo quien ejerce los puestos, sino quienes somos los habitantes y nos corresponde exigir que se asuman los liderazgos.

"De nuestra parte, de órgano técnico para la promoción de la competencia y beneficiar al consumidor, sí tenemos que ejercerlo, meter el acelerador y alcanzar mayor dinamismo.

-¿Eso implica actualizarse en lo que ha venido ocurriendo en algunos mercados, donde se ha venido abandonando el cobro por descarga, y para redes 5G, con países como Estados Unidos donde se acaba de hacer una subasta entre concesionarios de frecuencias y operadores?

"En Sutel hay un grupo interno que tiene que ver esa materia, que se les conoce más por los estudios de mercados relevantes, y que son los que tienen indicadores y estudios que permiten generar mecanismos y evaluación de mercados.

"Este pequeño grupo, que ha sido más discreto dentro de toda la funcionalidad que conmumente se conoce de Sutel, cada vez va a tener más liderazgo internamente y su información va a ser más útil para generar los estudios que permitan tomar las decisiones a otras esferas.

"No tenemos que ser tímidos con los informes sólidos. Eso es lo que nos toca: generar esos informes para que se puedan tomar las decisiones de la mejor forma".

-Son temas sobre los que algunos han dicho que todavía falta mucho o que le corresponde al próximo gobierno.

"A nosotros en Sutel no nos corresponde medir la política. Lo que nos corresponde son los mercados y los estudios técnicos. Si estos informes arrojan una madurez de mercado y de necesidades de consumo, pues eso diremos porque técnicamente eso es lo que es.

"Sutel no está llamada a valorar el lado político. Sí a respetar y ejecutar la política pública. Pero los tiempos electorales no son nuestra cancha".