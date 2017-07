31 firmas deben más de ¢2.152 millones por los cánones de espectro y regulación

Un total de 61 concesionarios y operadores de telecomunicaciones deben ¢2.152 millones por concepto del cánones de reserva de espectro y de regulación , de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Los cánones son los cargos que deben cancelar los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones para la regulación del sector y por las frecuencias otorgadas.

Los representantes de algunas firmas con deudas indicaron que el pendiente se origina por diferencias con la Sutel sobre el monto a cancelar, adecuación de títulos habilitantes (concesiones) u otra autorización pendiente o motivos administrativos y que ya han cancelado.

La Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) establece que el atraso en el pago de los cánones es causal de revocatoria y extinción de las concesiones, autorizaciones y permisos.

Sin embargo, Edwin Estrada, viceministro de Telecomunicaciones, respondió que no se ha iniciado ningún proceso por este motivo contra algún operador.

LEA Operadores deben pagar ¢2.567 millones por espectro este 15 de marzo

Principales casos

El monto total del canon de espectro en el 2017 es de ¢12.350 millones y duplica al canon de regulación.

El Grupo ICE debía ¢1.380 millones , según Hacienda. Ahí se suman los cargos de sus subsidiarias: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) y Cable Visión de Costa Rica.

También están las firmas cuyas acciones pertenecen a Comunicaciones Múltiples (Multicom) , dedicada a radiocomunicación, y que incluyen a Jalova de Tortuguero, Proyecto Aries, Quantum Comunicaciones, Cristal Asesores, Comunicación Ilma, Tortiatlantic y Comunicaciones Múltiples. Aquí la deuda por canon de espectro suma ¢148,5 millones.

En el listado también se incluye a las firmas Librería y Regalos García y García, Radio Costa Rica Novecientos Treinta AM S. A. y Programa Televisivo y Radial Crítica y Autocrítica, cuyo presidente y propietario es Antonio Alexandre . La deuda es de ¢163 millones por espectro.

Las situaciones son distintas.

El Grupo ICE canceló en marzo ¢1.401 millones por espectro. Sin embargo, ni el ICE ni las autoridades indican si la deuda reportada por Hacienda se debe a un acumulado por diferencias en el monto.

“Las declaraciones y los pagos están ajustados a derecho”, dijo José Luis Navarro, director de relaciones regulatorias del ICE. “La Ley 8642 establece que el monto por pagar por parte del contribuyente de este canon será determinado por este mediante una declaración jurada. Es decir, es un canon que lo autodetermina cada contribuyente conforme a las variables que se establecen en la Ley”.

LEA ICE apenas usa 27% de frecuencias por las que paga millones de canon

Antonio Alexandre, por su parte, explicó que ha venido pagando el canon de regulación, el parafiscal (para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones o Fonatel) y hasta ¢1,2 millones mensuales por espectro.

Alegó que su situación la causa que las adecuaciones de los títulos habilitantes a cargo del Viceministerio de Telecomunicaciones y de Sutel están pendientes. “Esto me ha perjudicado. No puedo ni pedir un crédito para expandir servicios”, dijo Alexandre, cuyas empresas incluyen Canal 54, Cable Plus TV y Tele Plus.

James Tracy, presidente de Multicom, dijo que en 2013 se inició una fusión de sus compañías para ordenar cánones, pero no ha recibido la autorización de Sutel, obligatoria en estos procesos.

“Nuestras empresas han declarado y pagado en tiempo y forma todas sus obligaciones”, alegó Tracy. “Las diferencias en monto se vienen dando desde que se inició el proceso de cobro. Nos adherimos a la solución que nos sugirió el Consejo de Sutel”.

Otro operador, Transdatelecom , aparece como deudor del canon de regulación. De hecho, no se incluyó en la lista de mayo de Sutel de los que sí han pagado.

Daniela Araya, de la dirección administrativa y financiera de Transdatelecom, explicó que un colaborador, que “ya no se encuentra en la empresa”, habría incurrido en un error material, pues cancelaba un monto anterior del canon y no el aplicable.

“Por esa razón existía una pequeña diferencia acumulada, que ya se canceló”, afirmó Araya.