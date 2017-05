Surgen dudas porque Sutel dio trato diferenciado a Racsa

Sutel dice que actúa de forma separada al ICE y no tiene sus mismas obligaciones

Sutel dice que Racsa (que opera FullMóvil) y TuyoMóvil (de Televisora de Costa Rica) no son operadores virtuales completos, por lo que no se les extiende las obligaciones que sí se impuso a ICE, Claro y Movistar en telefonía móvil.

La declaratoria de competencia en varios mercados que hizo la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el 7 de octubre 2016, genera múltiples dudas. Y un reciente acuerdo de su Consejo no las termina de aclarar.

En las resoluciones sobre varios mercados de redes fijas, telefonía fija y telefonía móvil, la Sutel estableció al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) varias obligaciones como operador dominante. En el servicio mayorista de terminación en redes móviles, las condiciones se extendieron a Claro y Movistar dada su participación de mercado.

En todas ellas quedó eximida Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) , que forma parte del Grupo ICE y brinda servicios en varios de los mercados indicados.

Por eso, en marzo anterior, BT Latam , proveedor de telecomunicaciones con presencia local, “consultó” a la Sutel si las medidas que se dictaron al Grupo ICE también se aplican a Racsa.

Entre las obligaciones establecidas se encuentran condiciones para la interconexión de los servicios de telefonía móvil y fija, de modo que no existan problemas cuando un usuario de un operador debe llamar a un suscriptor de otro operador, por ejemplo.

La respuesta de Sutel fue que esas condiciones no se aplican a Racsa, ya que esta empresa “ofrece servicios de manera independiente”, incluso compite con el ICE, negocia contratos por aparte y tiene su propio centro de atención al cliente.

Además, se afirma que Racsa no tiene poder de mercado, no se apalanca en el poder del ICE y su división de FullMóvil “no es un operador virtual completo” (no tiene centrales propias).

“Racsa es un operador independiente, por eso no se le estableció las condiciones”, recalcó Walther Herrera, director de mercados de Sutel .

BT Latam no contestó las razones de su consulta a Sutel. Por su parte, Francisco Calvo, gerente general de Racsa, dijo que las empresas pueden elevar ante las autoridades regulatorias las aclaraciones que consideren pertinentes. “Es ordinario en un mercado en competencia”, dijo Calvo.

LEA Sutel da el primer paso para la libre competencia de mercados

¿Y lo que dijeron en 2009?

Las dudas surgen, primero, porque Racsa sigue, de oficio, las políticas y estrategias emitidas por el Grupo ICE.

Y, segundo, porque en el 2009 una resolución de la misma Sutel reconocía el carácter de grupo económico del Grupo ICE , dado su control de instalaciones esenciales a nivel nacional. Además de Racsa, también son parte de Grupo ICE: la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (propietaria de infraestructura clave para la extensión de las redes de televisión por cable y de Internet de varios proveedores) y Cablevisión.

“La respuesta dada a BT Latam omitió pronunciarse sobre la vigencia establecida en la resolución RCS-307-2009 que determinó que el ICE y sus empresas conforman un grupo económico”, afirmó Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación , bufete especializado en telecomunicaciones. “Las resoluciones sobre las que se fundamenta la Sutel no derogaron la condición de grupo económico del ICE”.

Sutel insiste en que las resoluciones sobre la declaratoria de mercados se enfoca en el acceso a las redes por parte de otros operadores y no en la estrategia y los planes conjuntos del Grupo ICE.

Respecto a la resolución del 2009 se reconoce que ahí se planteó la condición del ICE como grupo económico. “En el 2009 no se sabía cómo iba a ser el comportamiento de Racsa. Ahora sí se tienen elementos de juicio y se vio su comportamiento adecuado ”, explicó Herrera.

Sin amarras Mercados y situación de Racsa según regulador. Mercado Participantes Situación de Racsa Servicio mayorista de terminación en redes fijas individuales. 14 operadores, incluidos ICE y Racsa. No posee poder de mercado, por lo que no se le imponen obligaciones. Servicio mayorista de terminación en las redes móviles individuales. 5 firmas (incluye FullMóvil, de Racsa). Se impone condiciones a ICE, Claro y Telefónica. Los servicios de operadores móviles virtuales no forman parte del mercado, ya que no hay operadores virtuales completos. Mercado minorista del servicio de telefonía fija. 15 operadores, incluidos el ICE y Racsa. No hay apalancamiento de Racsa en el poder del ICE. Mercado mayorista del servicio de originación. 14 operadores, incluidos el ICE y Racsa. No hay apalancamiento de Racsa en el poder del ICE.

Límites a dominio

Algunas condiciones definidas por Sutel al ICE en telecomunicaciones.

- Enviar información que Sutel pide.

- Contabilidades de costos separadas para cada servicio.

- Abstenerse de prácticas monopolísticas.

- Dar libre acceso a sus redes y servicios en forma oportuna y razonable.

- Brindar a otros proveedores servicios de igual calidad que a filiales.

- Cumplir obligaciones de acceso e interconexión.

- Abstenerse de usar indebidamente información de competidores adquirida al proveer interconexión.

- Acceso a la red de manera desagregada y en condiciones y tarifas orientados a costos que sean razonables.

- En el caso del servicio de telefonía fija: las tres primeras condiciones y someterse al régimen tarifario correspondiente.

Fuente Sutel.