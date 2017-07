Windows Phone 8 se desvanece mientras Microsoft revisa su estrategia para móviles

San Francisco.- Microsoft dejará de brindar soporte técnico para sus teléfonos inteligentes con Windows 8, ya que el gigante tecnológico estadounidense se centra en otros segmentos, en medio de la especulación continua sobre su estrategia para los móviles.

Los usuarios de los poderosos teléfonos con Windows, que han fracasado en grande contra sus rivales de Apple y Google Android, fueron invitados a actualizar a la última versión de Windows 10 después de que Microsoft dejara oficialmente el miércoles de ofrecer soporte para la versión anterior.

Pero Microsoft -que ahora se concentra en servicios empresariales, computación en la nube y realidad aumentada- sigue siendo parte del paisaje de los teléfonos móviles con aplicaciones, asistentes digitales y otros productos.

"Creo que es la muerte de los teléfonos con Windows 8, no la muerte de las ofertas de Microsoft en dispositivos móviles", dijo el analista principal de Moor Insights and Strategy, Patrick Moorhead. "Microsoft es muy activo en dispositivos móviles, pero no en los dispositivos telefónicos", agregó.

En mayo, Microsoft dio a conocer una próxima actualización de Windows destinada a mantener sus computadoras de escritorio y portátiles como parte central de los estilos de vida actuales, cada vez más dependientes de los teléfonos inteligentes.

Las mejoras del ampliamente usado sistema operativo, que se implementarán a finales de este año, están diseñadas para que las aplicaciones basadas en la tecnología de Microsoft funcionen de manera más armoniosa en una gran gama de dispositivos conectados a Internet, según demostraciones dadas en la conferencia de la compañía "Build developers", en Seattle.

Una adición clave de la actualización de Windows 10 permitirá a las personas dejar lo que están haciendo en un dispositivo y seguir justo donde lo dejaron en otro, ya sea en un producto con Windows, Apple o Android.

Las computadoras personales de Windows "adorarán todos tus dispositivos", aseguró el vicepresidente corporativo del grupo de sistemas operativos de Microsoft, Joe Belfiore.

Windows 10 será capaz de integrarse con una amplia gama de dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes, tablets y aparatos de realidad virtual o aumentada, dijeron ejecutivos.

Microsoft asegura que no ha renunciado al mercado móvil, pero en el interín está actualizando Windows para no perder relevancia en un mundo centrado en los teléfonos inteligentes.

Una mejor sintonización de las computadoras con Windows con los dispositivos móviles también podría servir como "puente" a lo que se anuncia como la próxima gran plataforma de computación: realidad mixta con inteligencia artificial, según los analistas.

Microsoft está creando una plataforma de tecnología de realidad mixta y lentes de realidad aumentada HoloLens, que Windows 10 está diseñado para soportar.

"Microsoft tiene el liderazgo en el hardware de realidad aumentada, que podría tardar 10 años en establecerse, pero es el punto en el que el teléfono se vuelve menos importante", opinó Moorhead. "Serán pacientes", agregó.

Algunas notas de prensa dicen que Microsoft podría lanzar un teléfono Surface, derivado de las exitosas computadoras tablet con ese mismo nombre.

Mientras que el negocio principal de Microsoft sigue siendo software y servicios, tener su propio dispositivo le permitiría optimizar y apropiarse de toda la experiencia, de la misma manera que Apple tiene control sobre todos los aspectos de sus iPhones.

"Creo que por eso Microsoft consideraría un dispositivo Surface", dijo Moorhead. "Creo que el éxito que han tenido con Surface les da cierto permiso para intentarlo de nuevo, pero sería muy arriesgado", añadió.

Mientras tanto, las ventas de teléfonos de Windows siguen cayendo debido a la falta de nuevos socios de hardware o el entusiasmo por una plataforma que muestra poca vida, de acuerdo con el rastreador de la industria IDC, que estimó su cuota de mercado en un 0,1% en el primer trimestre de 2017.