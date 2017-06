Siete consejos para realizar teletrabajo sin exponer la información corporativa

Protección contra códigos maliciosos. Para garantizar que los datos no sean afectados por códigos maliciosos, todos los dispositivos deben contar con soluciones de seguridad que detecten proactivamente este tipo de amenazas. Si el dispositivo desde el cual accede no es propiedad de la empresa y, además, no se utilizan entornos virtualizados, los riesgos de sufrir una infección son más altos.