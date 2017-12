“Los que han migrado son grandes contribuyentes y estos en su mayoría son compañías transnacionales que en Costa Rica no manejan los servidores, porque esto se hace desde su casa matriz. En Costa Rica no pueden mover nada del sistema si no existe autorización de la casa matriz, los procesos son muy diferentes y eso es lo que Tributación debe entender; una transnacional se maneja diferente de una empresa local”, indicó la socia de impuestos y legal de la firma Deloitte.