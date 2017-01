Alvarez Desanti: 'Me pareció desproporcionada la reacción (del PAC), en toda campaña política se critica al gobierno de turno'

"Ojalá que termine pronto esta larga y oscura noche del PAC (Partido Acción Ciudadana) en el Gobierno" dijo este martes el precandidato presidencial y, hasta ahora, presidente de la Asamblea Legislativa Antonio Álvarez Desanti.

Los comentarios y críticas emitidos durante el lanzamiento de su precampaña, le valieron la petición de diputados del PAC de renunciar a su cargo como Presidente del Congreso.

En un solo día, Desanti emitió una carta al vicepresidente de la Asamblea notificándole que dejaría su cargo hasta el próximo 22 de enero. Su decisión, deja hasta finales de Abril a la Asamblea en manos de un presidente temporal del Movimiento Libertario: partido que -en minoría- ha sostenido un bloqueo parlamentario a las principales iniciativas del Ejecutivo para reformar los tributos del país y fortalecer la Hacienda Pública. Lo hace, también, en el período vital de sesiones extraordinarias: donde el Ejecutivo tiene la oportunidad de definir qué proyectos y temas corren en la Agenda Legislativa.

Hoy Desanti afirma que "en toda campaña política" es natural criticar al Gobierno de turno, y que habría seguido en la Presidencia Legislativa si el PAC no le hubiese cuestionado o reclamado por sus declaraciones. Aquí una transcripción íntegra de la conversación que, al respecto, tuvo el legislador la noche de este miércoles con El Financiero.

¿Su salida de la presidencia del Congreso no entorpecerá el avance y el camino que ya tenía el Plenario, especialmente en materia fiscal?

Soy optimista por naturaleza. Pienso que la fracción oficialista tuvo que haber medido las consecuencias y valorar que no va a tener problemas para el funcionamiento en sesiones extraordinarias. Yo esperaría que las cosas vayan a continuar igual o mejor de como hemos venido trabajando.

Si el PAC no le hubiera pedido la renuncia, ¿usted no habría suspendido el ejercicio de su cargo como presidente?

No. Para nada. Habría seguido en la presidencia. Donde hay once candidatos presidenciales en el Plenario Legislativo, existe un autocontrol y una auto regulación. Ninguno va a dejar que nadie sacara ventaja y automáticamente hubiéramos mantenido los equilibrios. No me imaginé que los ataques vinieran de la fracción del Gobierno. Me pareció desproporcionada la reacción por el hecho de que yo criticara al Gobierno de la República. Porque en toda campaña política se critica al gobierno de turno. Si usted viene a sustituir al actual (Gobierno), pues -por supuesto- tiene que criticar lo que el actual está haciendo.

¿Usted repetiría lo que dijo en el lanzamientos de la precampaña aún sabiendo la reacción que tendría con la fracción oficialista?

Definitivamente. No le quito una coma. Es lo que voy a seguir diciendo. Fue una de las valoraciones más importantes que tuve para tomar una decisión: mi campaña va a seguir señalando los errores del Gobierno. Mi deber es decirle a los costarricenses por qué deben de votar por mí. Y, para explicarles, por qué deben votar por mí, tengo que explicarles qué -de lo que actualmente se está haciendo- no está bien. Siendo esa una actitud que voy a mantener en la campaña, por supuesto, sin lugar a dudas, la situación habría sido altamente conflictiva.

En diciembre del año pasado El Financiero analizó unas 301 votaciones realizadas en Plenario durante ese mes. 298 de todas las votaciones de ese mes fueron mociones y 277 fueron rechazadas. La mayoría eran apoyadas en minoría por el Movimiento Libertario y algunos diputados del PUSC. Ahora José Alberto Alfaro, del partido que -por lo menos durante todo diciembre- bloqueó las discusiones del Impuesto a Personas Jurídicas, asumirá la Presidencia. ¿Le preocupa esto para el avance de la Asamblea?

Yo repito. Soy optimista por naturaleza. Asumo que la fracción de Gobierno ya midió las consecuencias de previo a la decisión que tomó. Ya deben tener, entonces, los mecanismos para garantizarse una buena ruta. Antes de haberme atacado tuvieron que haber hecho esas valoraciones.

Si la Asamblea comenzara a virar su ruta o el debate fuera mucho más lento, ¿culparía al PAC de lo que pase?

A priori, no puedo pensar que vaya a salir mal. Yo asumo que va a salir bien: soy de mentalidad constructiva.

Su salida le brinda muchas más herramientas y le da más tiempo para trabajar en su precampaña...

Sin duda. Claro. Yo me estaba quedando para colaborar y facilitar el funcionamiento de la Asamblea en las Sesiones Extraordinarias: que son de interés para el partido del Gobierno. Si al partido de Gobierno no le interesaba eso, me liberó de los compromisos y me puso en una situación ética que -desde el punto de vista de transparencia- yo no tenía otra salida más que irme. Si la acusación era que estaba utilizando el cargo para beneficiarme y que, además, eso iba a afectar la imagen de un órgano del país, no tenía más que irme.

Si usted no lograra ganar la convención volvería como Presidente, debe suponerse...

Lo que pasa es que yo regreso a la Presidencia por dos semanas, porque regreso en Abril y está la Semana Santa. Solo tendría tiempo suficiente para cerrar el ciclo: en ambos casos regreso y termino el 30 de Abril. Pero sería, simplemente, por cerrar el ciclo: preparar el informe final de trabajo, la rendición de cuentas y dar los instrumentos necesarios para la persona que resulte electa el primero de mayo.

¿Por qué no renunciar, entonces, al cargo, en lugar de suspender su presidencia?

Habría sido lo más fácil, pero eso implicaría que la Asamblea tuviera que nombrar a un Presidente. Conseguir los votos, en este momento, para nombrar a una persona, le aseguro que no es una tarea nada fácil. Es una situación complicada.

¿Quiénes le están acompañando a usted en este momento en la estrategia de campaña? Se han rumorado los nombres de Jorge Pattoni (exjefe de campaña de Johnny Araya), Iván Barrantes (estratega de campaña de Luis Guillermo Solís y el Movimiento Libertario en elecciones de alcaldías) o Roberto Gallardo (que le acompañó como jefe de campaña previamente).

Roberto Gallardo sí. Jorge Pattoni e Iván Barrantes no me están acompañando en la campaña.

¿No los descarta a futuro?

No sé en un futuro, pero en este momento no están colaborando conmigo. Falta más de un año para campaña: no se si estarán colaborándome o no en un año, pero no los veo en este momento. En la vida uno no debe descartar nada, pero en esta lucha de aquí a Abril, no los veo.