Ottón Solís y Óscar López se adelantan como primeros candidatos a presidir el Congreso

Hacen falta más de dos meses para la elección, pero los legisladores del Congreso no se caracterizan necesariamente por su serenidad o paciencia. Los diputados Ottón Solís y Óscar López aparecen ya como los primeros candidatos visibles a presidir la Asamblea Legislativa en el último año de este período.

Así lo confirmaron los congresistas tras un sondeo de EF a las bancadas del Congreso, en las que -de momento- no existe otro candidato oficial por la principal curul de la Asamblea.

Solís y López aseguran ser de las fichas menos conflictivas para un Congreso colmado de precandidatos a la Casa Presidencial y sostienen que su liderazgo será clave para hacer caminar la agenda legislativa en un año donde los diputados suelen pasar más tiempo en campaña que en sus propias curules.

Mientras tanto, otros legisladores como Fabricio Alvarado o Mario Redondo aseguran que tomarán una decisión en el futuro y no descartan una posible postulación.

Dialogar bajo el aguacero electoral

Sin agenda oficial debajo del brazo, Solís y López destacan que su perfil puede generar confianza entre los legisladores, debido a los roles que tendrán en el proceso electoral del 2018.

Por ejemplo, Ottón Solís cree que no tendrá una participación extensa o activa durante la campaña electoral del Partido que fundó.

"Yo puedo actuar sin sospechas de ser fanático partidario (...) No creo que ayude mucho (en campaña del PAC)" dijo.

Óscar López es explícito en señalar que los partidos más numerosos en la Asamblea no tendrían éxito liderando el último año del Congreso. Él, en cambio, señala no ser un "peligro" para nadie.

"En el año preelectoral todo se paraliza y parte del problema es que se necesita un presidente que tenga manejo preciso del reglamento y que no tenga anticuerpos. Si vos ponés un Liberacionista, un mariachi (sic) o alguien del PAC... Todo el mundo se le va a tirar encima. Un partido como el PASE no representa un peligro para las demás fuerzas en la Asamblea" asegura.

López, sin embargo, deja entrever que podría ceder su candidatura si se le garantiza un puesto en el Directorio de la Asamblea Legislativa. Según el diputado, Ottón Solís se le acercó para solicitarle su apoyo. López sugiró conformar un bloque común para "trabajar desde el Directorio".

"Yo también tengo aspiraciones. ¿Por qué no hacemos un bloque común?, le dije yo. "No señor, no señor: yo no entro en esos trueques, no me presto para eso", me respondió. (Yo me pregunto) ¿Pero acaso no somos políticos? ¿Acaso estamos hablando de robar un banco? Estamos hablando del Directorio. ¿Qué cosa inmoral estoy haciendo si le digo que voy a declinar mis aspiraciones si me permite colaborar en el Directorio?" narró a EF.

"En veremos"

La alianza opositora formada hace dos años acordó llevar a la Presidencia a uno de los diputados de partidos minoritarios en el Congreso. Muchos acuerdos se han roto en el camino, pero el compromiso extraoficial sigue en el tapete. Por ese motivo no es extraño que congresistas de estas fracciones con pocos diputados evalúen la posibilidad de presentar una candidatura.

Fabricio Alvarado de Restauración Nacional asegura que "apenas lo está considerando" y que, de tomar una decisión, la comentará en el próximo mes.

"He escuchado que hay compañeros que consideran que yo podría ser un candidato de consenso, tomando en cuenta que las grandes fracciones no querrán hacer alianzas con sus rivales más fuertes. No es mi prioridad pero no lo descarto" afirmó.

Mario Redondo, de Acción Demócrata Cristiana tampoco descarta una candidatura:

"Estoy en un proceso de consolidar nuestros partido a nivel nacional, de eso dependerá", comenta.

Mientras tanto las agrupaciones del Frente Amplio, Liberación Nacional, Renovación Costarricense, el Partido Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario negaron a través de sus encargados de prensa y jefes de bancada contar con candidatos oficiales a la Presidencia de la Asamblea.