Presidente de la Asamblea asegura que Gobierno evadió discusión de temas fiscales con él

Al nuevo presidente temporal de la Asamblea le gusta tener poco espacio en su escritorio. Al menos, así quiere que se vea.

Atrás, antes de entrar a su despacho, una minúscula medalla de San Benito se aferra al marco de la puerta de su oficina. La creencia popular le acredita la defensa contra el demonio, igual que el ángel San Miguel colocado al borde de su escritorio.

Sería incómodo, trabajar siempre con una Biblia al frente del teclado, pero también parece agradarle. Un cáliz negro desfila por su mesa y dos muñecos de Donald Trump y Abraham Lincoln le envían saludos a los visitantes. También hay una bandera de Cruz Roja, "en agradecimiento por su apoyo al proyecto 19.234", que transforma el financiamiento de la Cruz Roja Costarricense.

Atrás de la colección de objetos personales, la Virgen dorada de los Ángeles, el Reglamento de la Asamblea y otros papeles, se sienta el mismo diputado que asumirá la presidencia de la Asamblea temporalmente durante más de dos meses, en reemplazo del presidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti.

José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario, cree que está ahí por mandato divino y que usará su cargo "de privilegio" para poner, durante unas cuantas semanas, las discusiones fiscales en el congelador.

Cree también que hay otros temas más importantes para el país que deben discutirse en el Plenario, aunque -luego de consultarle- no señaló cuáles pretende priorizar. También considera que los diputados oficialistas cometieron un error al pedirle la renuncia a Álvarez Desanti: "le sirvieron el bistec en bandeja de plata" y, de paso, lo pusieron a cargo de la Asamblea en el período más importante de discusión para el Ejecutivo.

Aún así, pese a la oposición manifiesta que mantiene a los proyectos de impuestos, rescata que el Gobierno no priorizó ningún debate con él relacionado con el eje fiscal. "Ni siquiera lo contemplamos", asegura.

Aquí un estracto de la entrevista que El Financiero mantuvo con el nuevo presidente temporal del Congreso, José Alberto Alfaro, quien asumirá su cargo del 23 de enero hasta el tres de abril.

¿Le tomó por sorpresa la decisión de don Antonio de suspender temporalmente el ejercicio de la presidencia en la Asamblea?

Sí, me sorprendió. No hubo un acuerdo ni una conversación de previo a que él tomara esa decisión. Algunos diputados del PAC le sirvieron el bistec y el lomito en bandeja de plata para que resolviera lo que le estaban pidiendo en menos de un día. Eso le quedaba a pelo para estos dos meses y medio, porque está en los últimos estadios de su precandidatura.

Al otro día recibí la misiva y minutos después recibí la llamada del señor Presidente donde me indicó su separación temporal.

¿Usted se dio cuenta primero por la misiva que por el mismo Desanti?

Así fue. Fue sorpresivo. Vamos a asumir la presidencia de la forma más responsable posible. De por sí, el primero de mayo de 2016 asumimos un compromiso de tomar esa función en las condiciones que Dios y la ley nos dicta. En el caso personal es una gran oportunidad. Uno está donde Dios quiere que uno esté, no donde uno quiere estar...

Pero no me va usted a decir que no quiere estar en la Presidencia de la Asamblea...

No, pero cuando somos personas que creemos que la divinidad nos marca los caminos para ser más felices.... Yo nunca imaginé que fuera a ser el Presidente, se producen las circunstancias para que yo esté ahí. Para mí esas circunstancias son determinadas por los designios de Dios. Yo se que al estar donde Dios quiere que yo esté, voy a estar mejor. Cuando uno está donde Dios quiere que esté, usted va a ser más feliz.

¿Dios quiere que usted esté en la presidencia de la Asamblea?

Sí, así es. Claro que sí. Estrictamente lo creo de esa forma. A veces no son sólo detalles para lo que va a ocurrir en dos meses. Sino también para más allá: para el futuro. Yo creo que le puedo aportar mucho más al país si sigo en política.

¿Cuando usted dice que a don Antonio "le sirvieron el bistec" quiere decir que don Antonio quería, le satisfacía o estaba buscando dejar el cargo?

No se la concepción de él. El manifestó que tenía una responsabilidad, pero en el caso mío yo siento que cualquiera que quiere ser presidente y está ante el reto de la precandidatura estos meses son de crucial importancia. Eso siempre amerita mucho trabajo de campo. Los diputados oficialistas le sirvieron en bandeja de plata el camino para que él pueda pretender ser el próximo candidato de Liberación Nacional.

Creo que los diputados oficialistas se equivocaron. Casa Presidencial ha dicho que ese no fue su criterio...

En realidad, solo dos diputados pidieron expresamente la renuncia de don Antonio....

Exactamente. Pero fue un gran en grave error. Él dio claros visos de ser un aliado del Gobierno. Fue favorable a los intereses del Gobierno.

Cuando se emitió la noticia de que usted vendría a sustituir a Desanti en la presidencia, los medios comenzaron a decir que el PAC se había metido una zancadilla o disparado en el pie. Lo dijeron no por perder a Desanti, sino por haberlo puesto a usted como Presidente....

A veces las personas no miden consecuencias. No pensaron (el PAC) que quien seguía en la cadena de mando era un libertario que, por historia e ideología, siempre se va a oponer a cualquier impuesto. Y que si tenemos cargos de privilegio pues vamos a ocuparlos para no permitir que ese tema cumpla el destino que pretende el Ejecutivo, el Partido Liberación Nacional, la fracción oficialista y el Frente Amplio. En esos dos meses y medio ese tema se mete en el congelador.

Las sesiones extraordinarias no van a caminar en el tema fiscal...

Mientras haya un libertario en la Presidencia, ese tema no va a caminar. Costa Rica es más que eso y hay una serie de temas que pueden consensuar. Hace poco hablé con el viceministro de la presidencia para que estos meses se puedan aprovechar algunos temas...

Es decir, usted le dijo "como esto no camina, cambie los proyectos"...

No. Ni siquiera confrontamos la discrepancia en ese tema. El me dijo que el señor Presidente tenía una serie de temas aparte de impuestos y empleo público que él quería poner en el tapete, para ver de qué forma aprovechamos esos meses.

El día antes de que don Antonio presentara la renuncia, su compañero Otto Guevara le advirtió a los legisladores lo siguiente:

"La otra opción es que Desanti no renuncie, pero se desligue temporalmente de la Asamblea Legislativa en cuyo caso, diputado Franklin Corella, viera el gusto que tendríamos los libertarios de sentarnos ahí al frente don José Alberto Alfaro, viera el gusto que nos daría, porque le puedo garantizar que no vamos a ser tan colaboradores ni tan empáticos como el diputado Álvarez Desanti con el Gobierno de la República.

Habría recesos a cada rato, muy probablemente; muy probablemente estas discusiones por el orden se extenderían y muy probablemente toda esa agenda de sesiones extraordinarias perniciosa que está impulsando el Partido Acción Ciudadana se hunde, no camina absolutamente nada"

¿Le toma la palabra?

No, cuando él dice "que no camine absolutamente nada" se refiere a impuestos. El presidente voy a ser yo, no va a ser don Otto. Si se toman recesos, será porque yo lo considere. Él es un político muy respetuoso...

Usted recordaba el consenso que ya tienen el PAC, el Frente Amplio y Liberación... ¿no es el trabajo de un Presidente buscar que se logren los acuerdos de las mayorías?

Recuerde usted que los temas que pasan en un parlamento requieren de consenso total. Aunque haya mayorías, con solo un diputado se puede dilatar o alerdar cualquier agenda. Cuando sos presidente vos tenés que irte para que los temas que vas a poner en el tapete sean de consenso prácticamente total. Aquí en este parlamento (y en otros del mundo) se requiere un consenso total. No es cierto que aunque una mayoría quiera aprobar un proyecto... Lo que funciona por mayorías son las votaciones, pero para someter a discusión a un proyecto se requiere un consenso de casi la totalidad de diputados.

¿Usted no haría sesiones extraordinarias para que avancen proyectos de este tipo y se quemen mociones?

Es que someter al diputado a un trabajo pesado, cuando necesita hacer trabajo comunal visitas...Yo no puedo tampoco quitarles el tiempo, es un error que a veces cometen los presidentes de quitarle la posibilidad a los diputados de que los viernes y sábados puedan estar con su gente. La función de un parlamentario no se reduce a estar en estas paredes. ¿Y las comunidades dónde quedan?

Me decía que habló con el viceministro de la Presidencia y que se reunirá con el Presidente...¿Qué temas cree que se vayan a poder avanzar?

Mirá. No sabría decirte. Tampoco el viceministro me quiso avanzar. Dijo que "Don Luis" tenía unos temas ahí y yo le pregunté "¿no sabés cuales?" Y no, dijo que el señor presidente quería hacerlo antes de irse a los Emiratos Árabes pero que lo tiene pendiente.

¿Usted recomendaría al Ejecutivo descartar los proyectos fiscales mientras usted sea presidente?

Yo se lo dije al viceministro de la Presidencia. Por lo menos esos temas... Digamos que ese no fue un tema. Pero, me dice "yo se que no te voy a hablar de los temas fiscales".

¿Él le dijo a usted que no le iba a hablar de temas fiscales?

Sí, por eso. Ni siquiera lo contemplamos. Entonces me dice "No, don Luis quiere verlo a usted para proponerle unos temas importantes". Y eso fue todo.

Consultado Luis Paulino Mora, Viceministro de la Presidencia, sobre las declaraciones del diputado Alfaro indicó:

“(En las conversaciones con el nuevo Presidente) vamos a tratar temas de cualquier tipo, pero en una etapa primaria ho hay temas fiscales porque todos están en comisión. En caso de que se llegara a un acuerdo, no creo que duren menos de dos meses en comisión. Esta primera etapa de diálogo serían de temas en agenda que no son fiscales: pronto va a llegar Bienestar Animal, Personas Jurídicas, Infraestructura, Seguridad, Derechos Humanos, etcétera."