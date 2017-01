PLN completa menú de actores para convención interna del partido

Con cuatro precandidatos inscritos, el partido liberación nacional se alista para elegir quién los representará en las próximas elecciones presidenciales.

Será el próximo 2 de abril cuando Antonio Álvarez, José María Figueres, Rolando González y Sigifredo Aiza jueguen un pulso ante los costarricenses partidarios de las ideas liberacionistas.

La inscripción del precandidato Aiza este viernes al ser las 4 p.m cerró una intensa semana para el Partido Liberación Nacional (PLN), en la que hubo promesas presidenciales, celebración por la diversidad de actores en la elección (aunque todos eran varones y con experiencia política previa) y críticas al gobierno de la República.

Entre los animadores y la decoración propia de una plaza pública, Álvarez Desanti presentó su precandidatura el día martes en medio de reproches a la dirección del Ejecutivo que desarrolla el mandatario Luis Guillermo Solís.

"Ojalá que termine pronto esta larga y oscura noche del PAC (Partido Acción Ciudadana) en el Gobierno" dijo este martes.

Su comentario le valió las críticas de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa, que le valieron la solicitud de la renuncia del cargo de Presidente del Congreso, emitida por los diputados del PAC.

En el evento su esposa, Nuria Marín, agregó que la propuesta de su compañero permitiría a " las mujeres representar, decidir y tomar decisiones en este país".

Un día después, y por diferencia de horas, fue el turno de González y Figueres.

El hoy diputado Rolando González celebró contar con un plan de acción y no un programa de gobierno que permitirá "abrir el debate liberacionista". Al mismo tiempo dejó constar lo "mucho que le ha costado" llegar a una precandidatura por no contar con la solvencia económica de sus contrincantes y criticó hasta la prensa por minimizar su nombre antes las encuestas.

"Hoy vengo a mi casa, a la casa de la que nunca me he ido. No soy un triunfador en la vida política por casualidad, en mi familia nada sobra salvo amor. Les habla un educador, un maestro que ha estado en las aulas", se dirigió González al público presente y a los representantes del partido.

Más tarde, en el mismo recinto, José María Figueres dijo contar con todos los requisitos para su inscripción como precandidato mientras celebraba estar ante un convención marcada por la pluralidad de representantes.

Figueres enfantizó los principales logros recientes que el partido alcanzó en su estructura organizativa, financiera y en sus resultados electorales.

"Pusimos la casa en orden" calificó, no sin antes recordar parte de los resultados anotados por el partido en las elecciones municipales bajo su presidencia en la agrupación.

"Este partido volvió de las cenizas y, de la nada, para lograr el 62% de las alcaldías municipales y cinco de los ocho consejos de distrito en las elecciones pasadas de febrero" le recordó a la audiencia. "Hoy el Partido Liberacional es tres veces más grande que el partido que nos sigue en Costa Rica".

Por último, la tarde de este viernes, Sigifredo Aiza cerró las inscripciones a la precandidatura del partido.

"Yo no voy a abofetear al sector público..", reiteró Aiza en su presentación.

El ex legislador guanacasteco había manifestado que su aspiración presidencial se basaba "en la falta de toque humano" que vive la política.