Banco Central: uso de criptomonedas queda a su propio riesgo

El Banco Central de Costa Rica, mediante un comunicado emitido este martes, declaró que cualquier transacción hecha con bitcoins u otras criptomonedas por participantes del mercado financiero, valores, seguros y pensiones, así como casas de cambio y agentes de remesa no cuentan con respaldo del Banco Central, ya sea que se usen como ahorro financiero o como medio de pago en Costa Rica.

“El bitcoin y otras criptomonedas similares no cuentan con el respaldo del Banco Central y, al no ser emitidas por un banco central extranjero no pueden ser consideradas como moneda o divisa extranjera bajo el régimen cambiario, razón por la cual no están cubiertas por la seguridad que ofrece la intermediación cambiara ni libre convertibilidad de la moneda”, explicó el Central en el comunicado.

Para el Central, las criptomonedas no pueden considerarse de curso legal por lo que su uso como medio de pago no puede garantizarse en el país ni se puede exigir que sea aceptada como medio de pago en transacciones de bienes o servicios.

La autoridad monetaria emitió el comunicado cuando surgen en el país nuevos instrumentos y métodos para transar criptomonedas.

Esta semana, la empresa panameña CryptoBuyer instalará el primer cajero de Bitcoins en el país, a través del que se podrá utilizar la tecnología sin contar con ninguna entidad financiera como intermediario.

Además, un grupo de desarrolladores de tecnologías financieras crearon una billetera electrónica para recaudar fondos y transferirlos a la Cruz Roja para colaborar con los damnificados de la tormenta Nate.

Daniel Rojas, ingeniero desarrollador de la billetera, explicó que desde el sábado 7 de octubre han recaudado 0,24 bitcoins, el equivalente a $1100 que serán convertirdos a esa moneda para enviarlos a las cuentas de la Cruz Roja.

El Banco Central expresó que si cualquier entidad financiera se ve, por algún motivo, involucrada directa o indirectamente en la comercialización o uso de los activos digitales con sus clientes, la operación se realizará bajo riesgo de la entidad y de sus clientes.

Sin embargo, se aclaró que las advertencias emitidas no son limitativas, pero no excluyen otros riesgos inherentes al uso de este tipo de activos o monedas.

