La sétima prácticason los conflictos y luchas de poder dentro de los diversos procesos, que no son atendidos en su tiempo y generan grandes rupturas organizacionales.Si usted no administra adecuadamente la cultura y el clima, posiblemente va a tener unos “bandos” con poder y otros sin poder, lo que provoca que los que lo tienen, no sepan utilizarlo y los que no lo tienen, quieran asumirlo.