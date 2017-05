Bridgestone seguirá invirtiendo $13 millones por año en Costa Rica

En este año, Bridgestone –antigua Corporación Firestone– cumple 50 años en suelo costarricense.

Durante ese tiempo, por la empresa han pasado alrededor de 5.000 personas, quienes vieron como la firma evolucionó.

Ahora la corporación apuesta por tres modelos de negocio: producción de llantas (la más conocida en el país), la confección de accesorios para vehículos y su Centro de Servicios Compartidos.

Para estas operaciones, laboran actualmente casi 2.000 personas quienes, según los líderes de la firma, están comprometidos con la optimización de recursos e innovación.

Y es que justo la compañía prevé mantener una inversión de $13,6 millones al año para mantener la calidad de sus procesos productivos, así como incorporar nuevas tecnologías.

Así lo explicó a EF el presidente para Latinoamérica Norte de Bridgestone, Alfonso Zendejas, en su más reciente visita al país.

¿Cuáles son los planes de la firma para Costa Rica?

Tener éxito financiero. Estamos enfocados en seguir siendo la firma número uno y es importante tener éxito financiero para poder seguir invirtiendo en las tecnologías que se requieren.

“Las inversiones han sido permanentes, teniendo 50 años en Costa Rica. En los últimos 5 años, se han invertido $68 millones, que se dividen en mantener la excelencia de los procesos productivos e incorporar tecnologías.

“Ahora estamos trabajando en cuánto invertiremos en los próximos años pero es más o menos lo que hemos invertido”.

“Bridgestone siempre mantendrá niveles de inversión para la modernización de la planta, la reconversión de procesos, de nuevos equipos y nueva maquinaria. El segmento de llantas es un segmento que siempre está sujeto a innovación, constantemente salen nuevos productos.

“También sabemos que las firmas sostenibles en el tiempo son las que se insertan en la comunidad. Bridgestone desarrolla muchos programas de responsabilidad social empresarial para ser buen ciudadano corporativo”.

En comparación a otros mercados en Latinoamérica, ¿cuán importante es Costa Rica?

Sin duda los mercados más importantes de la región son Brasil, México y esta región de Centroamérica, que incluye a Costa Rica.

“Costa Rica tiene un rol exportador para Estados Unidos, entonces, hablando de negocio, es una zona muy importante”.

¿Cómo cambió la compañía en todos estos años?

Bridgestone nace en 1831 en Japón, y paralelamente, en Estados Unidos nace Firestone. Esto nos lleva a una fusión en 1988 y posteriormente en Costa Rica cambiamos en 1996. Me detengo en este momento para destacar que la empresa se ha globalizado, es muy dinámica y sigue teniendo como misión servir a la sociedad con calidad superior.

“La compañía se ha transformado. En Latinoamérica somos una unidad de negocio donde tenemos fábricas en México, Argentina, Brasil y la de Costa Rica. Hemos diversificado a otros productos que no son neumáticos; tenemos a Firestone Industrial Products que elabora aislantes para techos y derivados del caucho para construcción.

“Nuestra fábrica en Belén produce 12.000 neumáticos diarios y de esos el 8% es para consumo nacional y el resto se exporta. En 50 años han sido poco más de 67 millones de unidades. Desde Costa Rica, se atiende a 21 mercados en Centroamérica y Caribe.

“Además, aquí tenemos el Centro de Servicios Compartidos que es una muestra de eficiencia. Hoy en día, Costa Rica, por su zona geográfica y por el talento que cuenta, tiene esta unidad que, en una primera etapa, fue para abastecer servicios a Latinoamérica pero que hoy en día está incorporándose todo el negocio de Estados Unidos.

“Costa Rica hoy tiene el Centro Compartido que nos sirve a todas las Américas. Esto nos permite también no tener duplicidad en cada una de las operaciones si no tener en un centro de operaciones financieras que nos ayuda a liberar recursos y talento para enfocarnos más al mercado, y no tener gastos de operación que sean un peso”.

¿Existen algunos aspectos de la operación en Costa Rica que se hayan replicado en otros países donde operan?

El tema de talento es muy importante. Costa Rica ha sido un ejemplo en la incorporación de las personas a programas de capacitación: tenemos el foco de mayor cantidad de gente capacitada en herramientas como Six Sigma, que nos permite mejorar los procesos productivos.

“De igual manera, algunos procesos productivos y administrativos, en los que se innovó, se implementaron en otras regiones”.

¿Cuántos colaboradores tienen actualmente en el país?

Tenemos 1.967; de esos 657 están enfocados en manufactura.