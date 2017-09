UberEats crece en entrega de comida a domicilio

Durante años, Bob Gordon, el dueño de Footprints Cafe en Brooklyn, se encargó de entregar la comida de su restaurante a los clientes, como la “Rasta Pasta” inspirada en el Caribe.

Así que se puso nervioso cuando decidió usar por primera vez un servicio externo: UberEats, la rama de entrega a domicilio de Uber, el gigante del servicio de transporte privado.

Entonces, los pedidos llegaron en cascada.

“No estábamos preparados para el volumen que llegó”, afirmó este año Gordon, de 46 años, por medio de UberEats. “Como dueño, tuve que trabajar tres semanas consecutivas cocinando para mantener el paso”.

Al ganarse a los dueños de restaurantes como Gordon, Uber se disparó hacia el espacio despiadado y abarrotado de la comida a domicilio.

Mientras su nuevo director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, evalúa las fortalezas y debilidades de la empresa con miras a una oferta pública inicial dentro de los próximos 18 a 36 meses, los altos ejecutivos creen que UberEats podría generar un crecimiento enorme.

Aun cuando Khosrowshahi intenta resolver problemas como la pérdida de la licencia de operación que tenía Uber en Londres, el director ejecutivo afirmó que UberEats ha sido una “sorpresa maravillosa”, según dijo una persona que ha hablado con él.

UberEats destaca incluso entre el resto de negocios de veloz crecimiento —y nula rentabilidad— que tiene la empresa.

El servicio de entrega a domicilio, disponible en más de 120 mercados a nivel mundial, en ocasiones eclipsa al principal negocio de Uber —el servicio de transporte privado— en mercados como Tokio, Taipéi, Taiwán y Seúl, Corea del Sur, señaló la empresa.

La cantidad de viajes que realizan los repartidores de UberEats creció más de 24 veces entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017. A partir de julio, UberEats se volvió rentable en 27 de las 108 ciudades donde opera. Uber se rehusó a revelar los ingresos que generó el servicio.

“Hay una tendencia global hacia la entrega a domicilio”, mencionó Jason Droege, vicepresidente de UberEverything, la división en la que opera UberEats. “Como las personas usan cada vez más el teléfono celular para todo en sus vidas, estamos empezando a ver un cambio seglar en la forma en la que come la gente”.

Uber llegó tarde

Uber llegó tarde al negocio de la entrega de comida a domicilio, un mercado de más de $100.000 millones, o cerca de 1 % del mercado total de los alimentos, según un estudio que realizó McKinsey.

Lo más común es que las empresas que se dedican a la entrega de comida a domicilio se encuentren en dos categorías.

La primera es la de los “concentradores”, como Grubhub, con opciones y menús de restaurantes en un portal en línea para los clientes, y normalmente necesitan que los restaurantes se dediquen a la entrega a domicilio.

La segunda categoría son los servicios encargados en su totalidad de la entrega a domicilio, como Postmates y UberEats, los cuales toman el pedido de un portal en línea y entregan la comida en nombre de los restaurantes.

En general, estos últimos pagan un porcentaje fijo de la orden a manera de cuota; los clientes también pagan una tarifa por el servicio de la entrega.

La competencia es fuerte. Postmates, empresa que se afianzó hace seis años, ha generado más de $250 millones, cuenta con más de 100.000 repartidores y realiza 2,5 millones de entregas cada mes.

En el 2016, Grubhub, una empresa pública, obtuvo $3.000 millones en ventas brutas de comida, y cuenta con una base activa de 8,17 millones de clientes.

También existe la amenaza de Amazon, la cual ha intentado probar con la entrega de comida a domicilio en varios mercados.

Whole Foods, la reciente adquisición del gigante de las ventas minoristas con sede en Seattle, ofrece cientos de bases potenciales para que los repartidores recojan comida preparada que se pueda repartir en grandes zonas urbanas, donde son populares las órdenes para llevar.

“Amazon es la preocupación principal de todas estas empresas de entrega a domicilio”, señaló James Cakmak, un analista de la firma de análisis bursátil Monness, Crespi, Hardt & Co., quien estudia el ámbito de la entrega de comida a domicilio.

“¿De qué manera podría usar Amazon su red para destruir nuestro negocio? Tiene la red logística y la hoja de balance para poder competir con todas estas empresas en el tema del precio”, agregó.

Matt Maloney, fundador y director ejecutivo de Grubhub, afirmó que el enfoque que tiene su empresa en los pedidos de comida es lo que la hace destacar.

Negocios diferentes

“Uber ha construido una gran empresa que se enfoca en el servicio de autos de lujo y el transporte de personas, pero es muy diferente tener éxito en el negocio de la entrega de comida”, aseguró Maloney en un comunicado. “Somos famosos por una sola cosa —comida para llevar— y hemos diseñado todo nuestro producto con ese propósito”.

Los ejecutivos de Uber afirmaron que UberEats, servicio que en la actualidad se encuentra en más de 120 ciudades, tiene muchas ventajas sobre sus rivales.

Para empezar, Uber cuenta con una red de más de dos millones de choferes que también pueden entregar comida.

Los autos que utiliza UberEats tampoco necesitan contar con todas las normas de inspección que requiere transportar pasajeros, lo cual amplía la fuerza laboral disponible para realizar las entregas (los choferes ni siquiera necesitan tener un auto; UberBike es un método popular para entregar pedidos de comida a domicilio).

