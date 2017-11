“Siempre hay más competencia, y no siempre viene de las marcas más grandes, es mucho más fuerte el riesgo de la experiencia que dan los boutiques. Nuestro fundador Fred DeLuca siempre decía que si mañana todo el mundo se despierta y no hay ni un MacDonald’s ni un Subway, nadie moriría de hambre. Entonces los clientes no necesitan Subway, es nuestra cadena la que los necesita. Por eso tenemos que hacer esfuerzos para renovarnos constantemente: la gente no deja de visitarnos, lo hace menos porque está invirtiendo tiempo en visitar a otros”, aseguró.