¿Va a vender o regalar su celular? Tome en cuenta tres consejos de seguridad

Si usted va a vender o regalar su celular o tableta, lo mejor para cuidar su privacidad es asegurarse de que todos sus datos personales fueron eliminados.

Fotos, datos personales e incluso cuentas bancarias podrían filtrarse a través de sus aparatos.

Para esto la compañía ESET realiza tres consejos de seguridad:

1. Al eliminar un archivo, no se borran los datos. En la mayor parte de los equipos informáticos, eliminar un archivo implica indicarle al sistema que la próxima vez que este necesite escribir datos, puede sobrescribir el espacio utilizado. No obstante, hasta que la nueva operación de escritura no se realice, la información sigue almacenada y puede ser recuperada.

"Antes de vender el dispositivo conviene descargar una aplicación que haga el borrado seguro de todos los archivos, para evitar que la información personal pueda ser recuperada", recomendó la firma.

2. La restauración de los valores de fábrica dependerá de la plataforma. Según algunas investigaciones, el sistema iOS de Apple posee un amplio control sobre el hardware ya que utiliza por defecto el cifrado, lo que permite que se pueda borrar con mayor efectividad los datos del equipo impidiendo la posterior recuperación de la información.

En cuanto a Android, el cifrado no se encuentra habilitado por defecto, por ello la información podría ser recuperada incluso después de varias restauraciones de fábrica.

Para los usuarios de iOS la restauración de fábrica es suficiente, pero para los de Android, la opción más sencilla para dificultar la recuperación de datos es cifrar el equipo antes de realizar la restauración de fábrica.

Para cifrar el sistema Android hay que dirigirse a Ajustes > Seguridad > Cifrar teléfono, y las opciones de restauración se encuentran en Ajustes > Copias de seguridad y restablecimiento > Restablecer datos de fábrica.

Finalmente, no hay que olvidar retirar la tarjeta SIM y extraer la tarjeta micro SD.

3.Los peligros del borrado lógico. Los teléfonos móviles son dispositivos muy personales. A través de ellos los usuarios manipulan datos privados, como información crediticia, compras realizadas, datos de contactos cercanos, videos y fotografías, geolocalización, archivos, historiales de sitios web, claves de acceso a servicios de correo electrónico, mensajes de texto y conversaciones en múltiples redes sociales.

Todos estos tipos de datos, pueden brindarle soporte a un cibercriminal para que ejecute un ataque de Ingeniería Social contra el dueño del equipo. Pero también existe la posibilidad de que extraños puedan acceder a las cuentas de aplicaciones personales activas en el dispositivo.

Para evitar este tipo de riesgo, es necesario adoptar medidas que garanticen que no se pueda recuperar este tipo de información desde el móvil y en su lugar realizar respaldos en discos duros externos, dispositivos de almacenamiento USB, CD, DVD, Blu-Ray y con una cuenta en la nube.